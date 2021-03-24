Kaymakam Erdoğan: "Mut'ta vaka sayısını azalttık"

Kaymakam Erdoğan, Mut Ziraat Odası konferans salonunda düzenlenen "Muhtarlar ve Halk Buluşması"nda, kontrollü normalleşme ve açılma süreciyle birlikte ülke genelinde artış gösteren vaka sayılarına ters oranda ilçede vaka sayılarının azaldığına dikkat çekti. Erdoğan, “Özellikle Mart ayı itibariyle dinamik denetimler dediğimiz kontrollü normalleşme süreciyle birlikte bir açılma sürecindeyiz. Tabi bu süreçte gündemi yakından takip ettiğiniz üzere genel olarak ülkemizde vakalar, açılmayla birlikte artmış durumda. Fakat şunu açıkça ifade etmeliyim ki, iki haftalık süreçte başta muhtarlarımızın ve daire amirlerimizin sahada olmasıyla, mevcut vaka sayımızı yarı yarıya indirdik. Özellikle şubat ayının son iki haftasında artan vaka sayımız, başta ben ve diğer kurumların sahaya inmesiyle, kırsalda muhtarlarımızın işi sıkı tutmasıyla şu anda yarı yarıya azalmış durumda. Yani şu anda ülke gündemine ters bir şekilde bizim vaka sayılarımız düşüş göstermektedir” dedi.

Toplantıda, İlçe Sağlık Müdürü A. Kadir Koç tarafından da ilçedeki aşılama çalışmalarıyla ilgili bilgi verildi. Aşılamayla ilgili hedef nüfusun yaklaşık 10 bin 400 kişi olduğunu belirten Koç, “Şu anda tüm grubu ele aldığımızda yüzde 77'si aşılanmış durumda” dedi.