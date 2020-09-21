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Kaymakam Otcu, evde izole olanları denetledi

Mersin’in Tarsus İlçe Kaymakamı Kadir Sertel Otcu, Covid-19 tanısı konulan ve evde süreci geçirmeleri istenen şahıs ve ailelere yönelik denetim yaptı.

Mersin'in Tarsus İlçe Kaymakamı Kadir Sertel Otcu, Covid-19 tanısı konulan ve evde süreci geçirmeleri istenen şahıs ve ailelere yönelik denetim yaptı.


Sokak sokak denetim yapan Kaymakam Otcu, Covid-19 tanısı konulan ve izolasyon sürecindeki vatandaşların sorunlarını da dinledi.


Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu, İlçe Emniyet Müdürü Ercan Elbir ile birlikte Merkez ve Şehit Lütfi Can Polis Merkezi Amirliğini ziyaret ederek Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında evde izole olan temaslı ve pozitif vatandaşları izlem çalışmaları hakkında bilgi aldıktan sonra bizzat denetlemelerde bulundu.


Kaymakam Otcu, temaslı ve pozitif vatandaşlara yönelik daha etkin bir şekilde evde izlem, denetim çalışmaları yapılacağını belirterek, salgının önlenmesi için evde izole edilen vatandaşların 14 gün süreyle kesinlikle evden dışarı çıkmamaları ve diğer vatandaşlarla temas etmemelerinin çok önemli olduğuna işaret etti.

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