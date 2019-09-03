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Kaymakam Otcu görevine başladı

İzmir’in Torbalı ilçesi Kaymakamlığından, Tarsus Kaymakamlığına atanan Kaymakam Kadir Sertel Otcu, görevine başladı.

İzmir'in Torbalı ilçesi Kaymakamlığından, Tarsus Kaymakamlığına atanan Kaymakam Kadir Sertel Otcu, görevine başladı. Otçu'ya ilk ziyaret Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Duran Şen ve yönetiminden geldi.


Tarsus'un 10 bin yıllık tarihe sahip kadim bir şehir olduğunu ve birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını belirten ve böyle bir şehirde Kaymakamlık yapacağından dolayı son derece gururlu olduğunu ifade eden Kaymakam Kadir Sertel Otcu, “Ciddi bir nüfus yoğunluğuna sahip olan Tarsus'umuza en iyi hizmetlerin sunulması için var gücümüzle çalışacağız. İnsanoğlu var olduğu sürece sorun bitmez. Ancak bizler devletin tüm olanaklarını Tarsus halkının mutluluğu için seferber edeceğiz. Bakın Tarsus Üniversitesi kurulmuş. Bu müthiş bir potansiyel sağlayacak Tarsus'umuza. Tarsus Üniversitesi inanıyorum ki, son derece nitelikli bir üniversite olarak çok güzel işlev yerine getirecektir. Bu konuda hepimiz üzerimize düşen görevi yapmalıyız” dedi.


Yönetim Kurulu üyeleri Adem Göçer ve Hidayet Şahin ile birlikte Kaymakam Otcu'ya hayırlı olsun dileğinde bulunarak hoş geldin ziyaretinde bulunan Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Duran Şen, Oda olarak Tarsus sevdalısı olduklarını ve kentin sosyal, kültürel ve ekonomik yönden gelişmesi için her zaman tüm güçleriyle katkı sağlamaya devam edeceklerini ifade etti.

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