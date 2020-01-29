Kaymakam Otcu: "Kuvayi Milliye'nin Türkiye'nin kurtuluşunda büyük rolü var"

Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu, Kuvayi Milliye'nin Türkiye'nin kurtuluşunda büyük rolü bulunduğunu söyledi.

Kaymakam Otcu beraberinde Garnizon Komutanı Yüzbaşı Şükrü Uzundağ, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Yüzbaşı Ahmet Boyacıoğlu ve Tarsus ilçe Emniyet Müdürü Ercan Elbir ile birlikte Kuvayi Milliye Mücahitler Derneği Tarsus Şubesini ziyarette bulundu.

Burada dernek başkanı Mehmet Topal ve dernek yönetimi ile görüşüp bilgi alışverişinde bulunan Kaymakam Otcu, Kuvayi Milliye'nin Türkiye'nin kurtuluşunda büyük rolü bulunduğunu belirterek, Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün de Kuvayi Milliye'ye değer verdiğini, bu sayede Kurtuluş Savaşının kazanıldığını söyledi. Otcu “Kuvayi Milliye ruhunu yaşatan sizler Kuvayi Milliye Mücahitler Derneği Tarsus Şubesi olarak önemli bir görev üstlenmişsiniz. Bu derneğin daha iyi bir binaya ve Kuvayi Milliye müzesine kavuşması gerek” dedi.

Kaymakam Otcu ve beraberindekiler daha sonra dernek yönetimi ile günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.