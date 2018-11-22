Kaymakam Taşdan: "Bozyazı'da elektrik kesintileri azaldı"

Kaymakamlıkta gerçekleştirilen toplantıda, muhtarlar vatandaşların çektikleri sıkıntıları Enerjisa yetkilileri ve Kaymakam Taşdan'a aktardı. Eskiye nazaran elektrik kesintilerinin daha az yaşandığını söyleyen Taşdan, yapılacak olan yatırımlarla elektrik sorununun ilerleyen yıllarda kökten çözüleceğini kaydetti.

Elektrikle ilgili bazı sorunların hala devam ettiğini ifade eden Taşdan, "İnşallah yapılacak olan yatırımlarla da bu sorun ilerleyen yıllarda tamamen ortadan kalkacaktır. İlçemizde yapılan yatırım ve çalışmalar sonucunda eskiye nazaran sık sık elektrik kesintisi yaşamamaktayız" ifadelerini kullandı.

İlçede yaşanan elektrik kesintileri ve çalışmalar hakkında Enerjisa yetkilileri katılımcıları bilgilendirerek, sorunların en aza indirilmesi için çalıştıklarını belirttiler.