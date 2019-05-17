Kaymakam Taşdan, engelli vatandaşlarla buluştu

Mersin'in Bozyazı ilçe Kaymakamı Hayatı Taşdan, engelli vatandaşlar ve aileleri ile iftarda bir araya geldi.

Bozyazı Kaymakamlığı tarafından Engelliler Haftası dolayısıyla Öğretmenevi'nde iftar programı düzenlendi. Dualarla açılan iftarın ardından Engelli Aileleri Destek Merkezi'ndeki engelli kursiyerler tarafından çeşitli gösteriler sunuldu. Ardından konuşan Kaymakam Taşdan, iftar programında engellilerle bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "Hepinizin ramazanı hayırlı olsun, mübarek olsun. İftarlarınız kabul olsun. Bu akşam hep bir arada bir aile şenliği içerisinde Engelliler Haftası münasebetiyle iftarda buluştuk. Düzenleyen kardeşlerimize, katılanlara teşekkür ediyorum. Ramazanı ülkemizin her tarafında olduğu gibi ilçemizde de çok şükür huzur içerisinde, birlik beraberlik içerisinde geçiriyoruz. İnşallah bu güzel ortam içerisinde Ramazan Bayramına da ulaşır, hep beraber kutlarız” dedi.

Engelli olmanın kişinin tercihi olmadığını, herkesin engelli adayı olduğunu vurgulayan Taşdan, “Bunun bilincinde olarak, öncelikle kişiyi engelli konumuna düşürecek nedenlerin önlenmesi için gereken tedbirlerin alınması en önemli görevlerden biridir. Diğer önemli görevimiz ise, engelli vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştıracak, onları üretime dahil ederek toplumda aktif rol üstlendirecek çalışmalar yapmaktır. Engelli bireylere çocukluktan itibaren şefkat ve özveriyle, merhametle bakarak onları topluma kazandıran, emekleri, sabırları saymakla bitmeyen değerli ailelerine, engelli vatandaşlarımızın karşılaştıkları sorunların çözümünde ve duyarlılığın artırılmasında katkısı olan sivil toplum kuruluşlarımıza ve duyarlı tüm vatandaşlarımıza teşekkür eder, bütün engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine saygılarımı sunarım. Katılımınızdan dolayı hepinize teşekkür ederim” diye konuştu.

SODES kapsamında finanse edilen Bozyazı Kaymakamlığı Engelli Aileleri Destek Merkezi'nin engelli vatandaşları ve ailelerini kapsayacak şekilde hizmet verdiğini belirten Taşdan, “Proje kapsamında müzik, resim, seramik, kitap okuma, tiyatro, el sanatları sınıfları açılmış olup engelli bireylere yönelik engel durumlarına göre çalışmalar yürütülmektedir. Engelli merkezindeki bu kurslarda engeli kardeşlerimizin topluma kazandırılması, sosyalleşmesi, ileriye yönelik meslek edinme konusunda el becerilerinin gelişmesi amaçlanmakta aynı zamanda aileler için de kendilerine zaman ayırabilme imkanı sağlanmaktadır. Ayrıca ilçemizde engelliler ile engelli ailelerine yardım ve destek olmak amacıyla Engelliler ve Engelli Aileleri Dayanışma Derneği mevcut olup, faaliyetlerine devam etmektedir. Bu iki kuruluş sizler için çalışmakta, kapılarının ise her zaman sizlere açık olduğunu unutmayın” şeklinde konuştu.