Kaymakam Taşdan gazetecilerle bir araya geldi

Bozyazı Kaymakamı Hayatı Taşdan, ilçede görev yapan yerel gazeteciler ve ulusal ajansların temsilcileriyle, '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü' münasebetiyle bir araya geldi.

Kaymakamlık tarafından öğretmenevinde düzenlenen programda konuşan Taşdan, "İlçemizin tanıtımında göstermiş olduğunuz gayret ve çalışmalarınızdan dolayı teşekkür ederim” dedi.

Bozyazılı gazeteciler de gazeteciler gününde kendilerini hatırlayan ve yalnız bırakmayan Kaymakam Taşdan'a şükranlarını iletti.

Gazeteciler, 10 Ocak tarihinin ayrıca ‘İdareciler Günü' olduğunu anımsatarak Taşdan'ı kutladılar. Taşdan'ın ilçede görev yapan gazetecilere ‘teşekkür belgesi' vermesi ve hatıra fotoğrafının çekilmesi ile sona eren etkinliğe Belediye Başkan Yardımcısı Birsen Atılkan, TCSG 309 Bot Komutanı Yüzbaşı Çağlar Hanımeli, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Özer Dinçer, İlçe Emniyet Müdür Vekili Mustafa Canbirecik, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sezgin, Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Ahmet Acı, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Mehmet Baturay ve ilçede görev yapan gazeteciler katıldı.