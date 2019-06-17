Kaymakam Ünal, muhtarların mahalleleri için web sitesi kurmasını istedi

Mersin'in Tarsus İlçe Kaymakamı Yüksel Ünal, muhtarların teknolojiyi yakından takip ederek, kendi mahallelerine ait internet siteleri kurmaları konusunda tavsiyelerde bulundu.

Tarsus-Çamlıyayla Muhtarlar Derneği tarafından, Baraj Toy bahçesinde gerçekleşen ‘Dayanışma Toplantısına' protokol ve üyeleri katıldı.

Dayanışma Toplantısına yeni ve eski muhtarların yanı sıra Tarsus Kaymakamı Yüksel Ünal, Ziraat Odası Başkanı Veyis Avcı, Dernek Başkanı Mustafa Naci Güllü, ilgili kurum temsilcileri de iştirak gösterdi.

Tarsus Kaymakamı Yüksel Ünal, burada yaptığı konuşmada, muhtarların teknolojiyi yakından takip ederek, kendi mahallelerine ait internet siteleri kurmaları konusunda tavsiyelerde bulundu.

Yerel yönetimlerin mihenk taşları olan muhtarlara görevlerinde başarılar dileyen Kaymakam Ünal, “Toplumların yaşadıkları sorunlar ve sıkıntılar büyük liderlerin çıkmasına neden olur. Bu tarih boyunca hep böyle olmuştur. Ben 2.5 yıldır Tarsus'ta görev yapıyorum. Bu süre zarfında belediye başkanı değişti, jandarma komutanları değişti. 45 yıldır görevde olan kaymakamlık yazı işleri müdürü değişti. Ve son seçimde muhtarların büyük bölümü değişti. Yani değişim sürekli yaşanmakta, bu nedenle özellikle teknolojik gelişmeleri yakından takip etmeniz gerekiyor. Tüm muhtarlarımızın özellikle bir web sayfası kurmalarını ve mahallelerinde yaşanan gelişmeleri paylaşmalarını öneriyorum” dedi.