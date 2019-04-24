Kaymakam Ünal: "Ya versinler, ya da istifa etsinler"

Mersin'in Tarsus İlçe Kaymakamı Yüksel Ünal, TEV'e ait binanın arazisinin Tarsus Üniversitesine verilmemesinin bu kente ve eğitime ihanet etmek olacağını söyledi.

Tarsus Kaymakamı Yüksel Ünal, basın mensuplarını ziyaretinde, Tarsus Üniversitesinin kuruluşunun onaylandığını hatırlatarak, "Acilen yeni binaya ihtiyaç var. Bunun için Tarsus Eğitim Vakfı (TEV) yönetimi mevcut binalarını daha önceki aylarda Tarsus Üniversitesine bağışlayacağını beyan etti, bu yönde kararlar alındı. Ancak devir işlemi bir türlü yapılmıyor. Şu anda bir özel lisenin kullandığı TEV'e ait binanın arazisi 24 dönüm burası Tarsus Üniversitesine devredilmelidir. Düne kadar yönetim burayı devrederiz derken şimdi ise “Soruşturma geçiririz” diyerek vermekten imtina ediyor ve devri gelecek yıla bırakmak istiyor. Bende Mütevelli heyetine ya burayı devredin, yada istifa edin diyorum. Ama mütevelli heyet dışarıdan yönlendiriliyor ve burayı vermek istemiyor. Oysa Vakıflar Genel Müdürlüğüne de soruldu ve ‘devir için bir sorun yok' diye cevap geldi. Buna rağmen devrin yapılmaması ve Tarsus Üniversitesine verilmemesi bu kente ve eğitime ihanet etmektir” dedi.

Kaymakam Ünal, işçi sayısının çoğalmasıyla birlikte yeni devlet hastanesinin 2020 yılı Ocak ayında bitmesinin hedeflediğini belirterek, “Üç ay önce Cumhurbaşkanımız hastanemizle ilgili söz verdi. Yoğun şekilde inşaat devam ediyor. Tarsus'a yakışır hastane, bir çok olaylar nedeniyle çok geç kalınmış bir hastane. Şu anki mevcut devlet hastanesi fiziki olarak görevini tamamlamış, görevini bitirmiştir. Yeni hastaneye geçtiğimiz zaman daha iyi bir hizmet verecek, son derece modern bir hastanemiz olacak” diye konuştu.