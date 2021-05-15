Kaymakam Yılmaz, pazar yerlerini denetledi

Sosyal mesafenin korunabilmesi için trafiğe kapatılan Atatürk Caddesinde kurulan pazar yerinde denetimde bulunan Yılmaz'a İlçe Jandarma Komutanı Serhat Karakuş, Bozyazı Merkez Karakol Amiri Komiser Özgür Kaplan eşlik etti. Yılmaz, pazar yerinde korona virüs salgınına karşı alınan tedbirleri yerinde inceleyerek pazar esnafına dikkat etmeleri gereken kurallar hususunda uyarı ve tavsiyelerde bulundu.

Esnafla sohbet ederek hayırlı işler dilediğinde bulunan Yılmaz, "Maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına mutlaka riayet edelim. Kuralların kamu sağlığı ve güvenliği için getirildiğini unutmayalım. Menfaatlerimize olan kurallara hep birlikte uyum sağlarsak salgınla mücadelede başarı oranımız artar. Kurallara uymayanları ise mutlaka uyaralım. Tekrar sağlıklı günlere dönebilmemiz için her bireye önemli görevler düşmektedir. Mücadele hep birlikte olur. Alınan önlem ve tedbirlerin bizim yararımıza olduğunu unutmayalım" dedi.