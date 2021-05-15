Kaynak suları MESKİ ile korunuyor

Küresel ısınmanın tüm dünyada etkisini artırmasıyla suyun canlılar için taşıdığı hayati önemi dikkat alarak hareket eden MESKİ, kayıp-kaçağı önlemenin yanı sıra kaynak sularını da koruma altına alıyor. Suyun debisini artırmak, suyun fiziksel/kimyasal bileşimini dışarıdan gelebilecek etkilerle bozmamak ya da kirlenmesini önlemek ve vatandaşlara devamlı su sağlamak amacıyla sürekli olan kaynak sularından yararlanan MESKİ, belirli yerlerde çeşitli yöntemlerle toplama (kaptaj) işlemlerine devam ediyor.

Yaz aylarında özellikle yayla kesimlerinde yaşanabilecek su sıkıntısının önüne geçmek için çalışmalarını hızlandıran MESKİ, Mezitli ilçesi Kuyuluk mevkiinde 4 adet toplam 4 bin 450 metreküp ve Toroslar ilçesi Gözne Mahallesi'nde 7 adet toplam 1900 metreküp su hacmine sahip içme suyu depolarının tadilat, temizlik ve rehabilite çalışmalarını tamamladı.