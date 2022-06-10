Kaza anı kamerada...Yaya geçidinden geçerken otobüs çarptı

Mersin'in Silifke ilçesinde yaya geçidinden yürüyerek geçtiği sırada belediye otobüsünün çarptığı bir kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaza, Atakent Mahallesi ana yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaya geçidinde yolun karşısına geçmekte olan 46 yaşındaki Mehmet Uslu, ana yoldan Mersin istikametinden Silifke istikametine gitmekte olan Derya Yıldırım'ın kullandığı 33 AHG 979 plakalı belediye otobüsünün çarpması sonucu ağır yaralandı. 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Mehmet Uslu'nun durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Öte yandan kaza, işyeri güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde karayolunun yaya geçidinden refüje doğru yürüyerek geçen Uslu'ya, yolun ortasında otobüsün çarpması yer alıyor.