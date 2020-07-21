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Kaza yapan araçlardan biri sulama kanalına düştü

Mersin’in Tarsus ilçesinde kaza yapan 2 araçtan biri sulama kanalına düştü.

Mersin'in Tarsus ilçesinde kaza yapan 2 araçtan biri sulama kanalına düştü. Yaralı sürücü araçtan çıkarak boğulmaktan kurtuldu.


Alınan bilgiye göre, kaza, Yeni Mahalle Kaleburcu Köprüsü üzerinde meydana geldi. Mavi Bulvar'da seyreden Ömer O. idaresindeki 06 BV ... plakalı Fiat marka otomobil ile Kaleburcu Caddesi'nden gelen Salim Ş.'nin kullandığı 33 N 0024 plakalı Renault marka otomobil köprü üzerinde çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle Fiat marka otomobil DSİ'ye ait sulama kanalına düştü. Araçtan dışarı çıkan Ömer O. hafif yaralı olarak kurtuldu. Kanal içindeki araç ise çekici ile çıkarıldı.

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