Kaza yapan kamyon alev aldı

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Mut-Ermenek yolu 45. kilometresi üzerinde yağmurun da etkisiyle, 60 RD 693 plakalı kamyon sürücüsü Mustafa Ağalday'ın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza meydana geldi. Yoldan çıkan kamyonun kupa kısmında başlayan yangın, kısa sürede dorse kısmına sıçradı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.