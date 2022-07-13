Kazada yanan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Mersin’in Erdemli ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, yanan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Mersin'in Erdemli ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, yanan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre kaza, gece geç saatlerinde ilçeye bağlı Tömük Mahallesinde D-400 Karayolunda Mersin-Erdemli istikametinde meydana geldi. Fahrettin D. yönetimindeki 34 EZN 862 plakalı otomobil ile Musa Can yönetimindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet çarpıştı. Kaza sonrası metrelerce savrulan motosiklet alev alırken, sürücü Musa Can olay yerinde hayatını kaybetti.
Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.