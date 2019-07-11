Kazak öğrencilerden Başkan Yılmaz'a ziyaret

Kazakistan Abılay Han Üniversitesi Türkoloji Bölümü Öğretim Üyeleri ve öğrencileri, Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz'ı makamında ziyaret ettiler.

Başkan Yılmaz, Kazak öğretim üyeleri ve öğrencilerle bir araya geldi. Türk Halkları Medeniyeti Vakfı Genel Başkanı Prof. Dr. Ahmet Dağduran'ın da eşlik ettiği ziyarette Kazakistanlı heyet, Başkan Yılmaz'a hayırlı olsun dileklerini iletti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Yılmaz da Türk dili, tarihi ve kültürü üzerine eğitim alan ve araştıran Kazak öğrenciler ile akademisyenlere başarılar dileyerek, “Sizlerin ülkemize gelmenizi, kentimizi ve ilçemizi ziyaret etmenizi önemsiyoruz. Sizleri ağırlamaktan ve aramızda görmekten büyük mutluluk duyduk” dedi.

Kazakistan ile Türkiye arasında geçmişten gelen tarihi ve kültürel bir bağa vurgu yapan Yılmaz, sosyal ve ticari anlamda da işbirliğinin daha da gelişmesi temennisinde bulundu.