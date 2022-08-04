Kazakistan Cumhuriyeti heyeti, Akkuyu NGS'de incelemelerde bulundu

Nükleer santral kurma hazırlığında olan Kazakistan Cumhuriyeti'nin yasama ve yürütme makamları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Mersin'de inşası süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) sahasını ziyaret ederek, temaslarda bulundular.

Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom'un iştiraki olan olan 'Rusatom Uluslararası Ağ' şirketi desteğiyle düzenlenen ziyarette, Kazakistan Cumhuriyeti Parlamentosu Meclisi milletvekilleri Dyusenbai Turganov ve Kudaibergen Yerzhan, Enerji Bakan Yardımcısı Zhandos Nurmaganbetov ve Almatı Bölgesi Akim Birinci Yardımcısı Lazzat Turlashov ile bazı yetkililer yer aldı.

Ziyaretin ilk gününü Akkuyu NGS'nin inşaat sahasında geçiren heyet üyeleri, zorunlu güvenlik kurallarına ilişkin bilgilendirmenin ardından inşaat yöneticileri eşliğinde projenin ana ulaşım merkezi olan Vostochny Deniz Kargo Terminalini, nükleer santral için büyük boyutlu ekipmanların geçici olarak depolandığı alanı, ikinci ünitenin pompa istasyonu inşaat alanını, bağlantı parçaların üretildiği atölyeyi gezdiler. Ziyaretçiler, inşaat sahasının panoramik bir şekilde göründüğü alanının en yüksek noktasından da sahayı izlediler. Şantiyeyi gezen ziyaretçiler daha sonra Akkuyu Genel Müdürü Anastasia Zoteeva, NGS Direktörü Sergey Butskikh, NGS Müdür Yardımcısı Dmitry Romanets, Rusatom International Network Şirketi Başkanı Vadim Titov ile projede çalışan Kazak görevlilerle bir araya geldi.

“Türkiye'nin ilk nükleer santrali Akkuyu olacak”

Akkuyu Genel Müdürü Anastasia Zoteeva, konuşmasında şunları söyledi: “Akkuyu NGS, dünyada 'yap- sahip ol - işlet' modeline göre uygulanan ilk ve tek nükleer güç santrali projesidir. Türkiye'nin geçen yüzyılın ortalarından beri nükleer enerji geliştirmeyi planlamasına rağmen, Akkuyu NGS Türkiye Cumhuriyeti'ndeki ilk nükleer santrali olacaktır. Türkiye'nin nükleer enerjide yolculuğunun başlangıcı, 2010 yılında Rus teknolojisi ile dört üniteli Akkuyu NGS inşaatının hükümetler arası anlaşmanın imzalanması ile gerçekleşti.”

Sergey Butskikh ise Kazak heyeti üyelerine Akkuyu NGS projesinin uygulanmasının ayrıntıları hakkında sunum yaptı. Proje modeli, ana ekipmanın teknik özellikleri, inşaatın ana aşamaları ve projenin bölgenin kalkınmasına katkısı hakkında detaylı bilgiler verdi. Vadim Titov da ziyaretin katılımcılarına Rosatom'un diğer ülkelerdeki deneyimini anlattı.

“Akkuyu sayesinde bölgede işsizlik problemi kalmadı”

Ziyaretin ikinci gününde Silifke'de bulunan konuklar, bölgenin yönetim ve çeşitli kuruluşlarının temsilcileriyle Ticaret ve Sanayi Odası merkez binasında bir araya geldi. Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok, Akkuyu Nükleer Santrali'nin inşaatına başlanmasının ardından bölgenin olumlu anlamda nasıl geliştiğini anlattı. Bölgenin yeni sakinleri olan Akkuyu NGS çalışanlarının Mersin'in bir parçası haline geldiğini söyleyen Altunok, şöyle konuştu:

“Bölgede daha önce işsizlik varken, şu an böyle bir problem ortadan kalktı. Kentsel altyapının iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için çalışmalar sürdürülüyor, yeni toplu konutlar inşa ediliyor, okulların inşa edilmesi planlanıyor. İlerleyen yıllarda nükleer santralde çalışacaklar için bir konaklama tesisi yapılması planlanıyor.”

Sanayi ve tarım işletmeleri yeni teknolojiler öğreniyor, üretim hacmini artırıyor

Silifke Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Nurettin Kaynar, Rus nükleer bilimciler ve binlerce inşaatçıların bölgeye gelmesiyle yerel işverenlerin yeni bir gelişme aşamasına ulaştığını kaydetti. Sanayi ve tarım işletmeleri, bölgenin hızla artan nüfusunun ihtiyaçlarını karşılamak için yeni teknolojilere öğrenip ve üretim hacmini de arttırmayı hedefliyor.

Toplantıda yer alan Akkuyu NGS şantiyesine en yakın yerleşim yeri olan Büyükeceli köyünün cami imamı Hasan Sümbül ise Rus inşaatçılarının ülkenin geleneklerine ve dini bayramlarına büyük saygı duyduğunu kaydederek şunları söyledi: “Akkuyu NGS'nin yönetim temsilcileri, Kurban Bayramı vesilesiyle şantiyede yüzlerce Türk inşaatçının bayramını kutladı. Öğle namazında ben de imam olarak NGS çalışanları ile konuşup onların bayramını kutladım. Bu, bayram kutlamasının önemli bir parçasıydı.”

Akkuyu NGS inşaat bölgesi ziyaretine Kazakistan Cumhuriyeti'nden 22 temsilci katıldı. Akkuyu NGS sahasında inşaat çalışmalarının başlamasının ardından ziyaretçiler merak ettikleri tüm soruları sorma imkanı elde ettiler. Akkuyu NGS inşaat şantiyesini görüp, santral inşaat çalışmalarının başladığı günden bu yana bölgede meydana gelen değişiklikleri değerlendirdiler.