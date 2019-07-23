Kazakistan sağlık sektörü heyetinden Mersin'e 'sağlık turizmi' ziyareti

Kazakistan sağlık sektöründe üst düzey görevlerde bulunan 16 kişilik heyet, Mersin'de 3 günlük incelemelerde bulundu. Kazakistanlı heyet ziyaretin son gününde bir araya geldiği İl Sağlık Müdürü Sinan Bahçacı'ya 'çapan' hediye etti

16 kişilik Kazakistan heyeti, 3 gün boyunca Türkiye'nin ilk şehir hastanesi olan Mersin Şehir Eğitim Hastanesi'nde incelemelerde bulundu. Heyette bulunanlara hastanenin verdiği hizmetler, uzman kadrosu, otelcilik hizmetleri ve hastane içi saha gezisi yaptırıldı. Ayrıca hastanenin sağlık turizmi alanında sunduğu hizmetler ile kentin tarihi ve turistik altyapısı hakkında bilgilendirildi. Kazak heyet, gezinin son gününde Mersin İl Sağlık Müdürü Sinan Bahçacı ile buluştu.

Sağlık Müdürlüğü Konferans Salonu'ndaki programda konuşan Bahçacı, Kazakistanlı misafirleri 3 gündür Mersin'de ağırladıklarını söyledi. Sağlık sektörünün dünyada çok değişik çalışma metotlarıyla hizmet verdiğini vurgulayan Bahçacı, “Türkiye'de de yıllar önce sigorta hastaneleri, devlet hastaneleri, numune hastaneleri, özel hastaneler vardı. Sigorta sisteminde de birçok bölünmüşlük söz konusuydu. Ancak 2002 yılından sonra ortaya konulan performans ve iradeyle birlikte sağlık tek çatı altında toplandı. Buna da SGK denildi. Bu SGK ile birlikte Türkiye'de yaşayan ve bu çatının içerisinde bulunan herkesin güvencesi devlet oldu. Devlet kendisine ait olan hastanelerle veya özel hastanelerle bu çatı altında bulunan insanlara hizmet vermeye devam etti ve etmeye devam ediyor. Her geçen gün gelişen, yenilenen teknolojiyle dünya standartlarına ayak uydurdu ve bugün geldiğimiz noktada dünya standartlarının üstünde bir hizmet sunuyoruz” dedi.

"Dünya standartlarının üstünde sağlık hizmeti veriyoruz"

Türkiye'de kişi başına düşen milli gelirin 14 bin dolar civarında olduğunu kaydeden Bahçacı, “Ancak sağlık açısından hizmetleri değerlendirdiğimizde, dünya standartlarının üstünde ve 25 bin dolar milli geliri tekabül eden bir sağlık hizmeti almaktayız. Bugün Mersin Şehir Hastanesi'nden aldığımız hizmet bunun göstergesidir. Bunlar kolay olmuyor. Biz Mersin İl Sağlık Müdürlüğü olarak kentte koordine içinde iyi bir sağlık hizmeti veriyoruz. Mersin Şehir Hastanesi bugün Türkiye ve dünyada örnek gösterilen, şehir hastaneleri arasında öncü model rolde bulanan bir hastanedir. 2018 Nisan ayı itibarıyla başlatmış olduğumuz sağlık turizmi çalışmalarında belli bir seviyeye geldik ve kurduğumuz web sayfamızla dünyada tanınan bir hastane konumuna ulaştık. Bugün dünyada birçok ülkede insanlar Türkiye'yi görmemişti, Mersin'i hiç bilmiyordur ama kurduğumuz web sitesi sayesinde Mersin Şehir Hastanesi'ni tanıyıp, bilmektedirler” ifadelerini kullandı.

Mersin'de her bölgeden insanın yaşadığını dile getiren Bahçacı, “Mersin Türkiye'nin laboratuarıdır. Çünkü Mersin Akdeniz'in incisi, sağlığın birincisidir. Bizim dünyada sloganımız budur. Biz dünyada sağlık hizmetleri kuruluşları arasında yerimizi aldık, almaya devam edeceğiz. Devletimizin destekleriyle bu hizmetlerinin devamlılığını sağlayacağız. Gücümüz var oldukça bu organizasyonların içinde var olduk, hep var olmaya da devam edeceğiz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Kazakistan heyeti Bahçacı'ya 'çapan' hediye etti.