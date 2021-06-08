Kazanlı sahilindeki caretta yuvalama alanları temizlendi

Akdeniz Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce 5-11 Haziran Dünya Çevre Haftası dolayısıyla Kazanlı sahilinde temizlik etkinliği düzenlendi. Etkinlikte, dünya genelinde nesli koruma altında olan caretta caretta kaplumbağalarının da yuvalama alanı olan Kazanlı sahilinde temizlik çalışması gerçekleştirildi. Etkinliğe, Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, Akdeniz Üçüncü Göz Eğitim Gençlik Derneği, yerli ve yabancı öğrenciler ile Akdeniz Belediye Spor Kulübü sporcuları, muhtarlar ve Kazanlı sakinleri katıldı.

“Caretta yuvalarını tespit ediyor, koruma altına alıyoruz”

Kazanlı'da gerçekleşen etkinlikte bir konuşma yapan Başkan Gültak; bölgenin korunması ve temizliğine büyük önem verdiklerinin altını çizerek, “Çünkü burası, dünyada nesli tükenme tehlikesi altında olan caretta carettalar ile yeşil deniz kaplumbağalarının üreme alanı. Yuvaları tespit ediyor, şerit çekiyor ve uyarıcı levhalar asıyoruz. Bu sayede vatandaş orada yuva olduğunu görüyor ve yuvalar zarar görmüyor. Bugün de bu amaçla buradayız. Gün nedeniyle ayrıca lazerli eleme aracı ile Karaduvar sahilimizi de baştan sona temizledik” dedi.

“Türkiye'nin en güzel ve en nadide millet bahçesini Mersin'e kazandırdık”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da telekonferans ile katıldığı Mersin Millet Bahçesinin açılışına da değinen Gültak, “Türkiye'nin en güzel, nadide ve en büyük millet bahçelerinden birini Mersin'de açtık. Denize komşu, sahile sıfır çok güzel bir bahçe. Kafeleri, kıraathaneleri, lokantası ile millet bahçesini hayata geçirdik. Mersin, yeşil noktasında sıkıntılı illerden biri. Akdeniz de bunun mağduru. Dolayısıyla 140 dönümü bulacak yeşil alanı Mersin'e kazandırmak, bizim için büyük gurur kaynağı. Cumhurbaşkanımıza, Lütfi Elvan bakanımıza, Murat Kurum bakanımıza ve TOKİ başkanımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Hep beraber Akdeniz'i değiştirelim”

‘Akdeniz'e hizmette pozitif ayrımcılık' çağrısını da yineleyen Başkan Gültak, “Gelin, daha yeşil alanlar, daha güzel ve büyük parklar, daha düzenli cadde ve sokaklar, yaşam alanlarımızın modern bir yapıya kavuşması için hep beraber Akdeniz'i değiştirelim. Bunun tek çaresi de yerinde kentsel dönüşümdür. Akdeniz'de yaşayan Türk, Kürt, Arap tüm kardeşlerimizin kaderini birlikte değiştirelim. İnsanlarımızın; daha modern ve sağlıklı alanlarda yaşamlarını güvenle sürdürmelerini sağlayalım” ifadelerini kullandı.