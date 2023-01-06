İhlas Haber Ajansı

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Kedi besleyen kadına jandarmadan mama desteği

Mersin’in Çamlıyayla ilçesinde sokak kedilerine sahip çıkan emekli kadına jandarmadan mama desteği geldi.

Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde sokak kedilerine sahip çıkan emekli kadına jandarmadan mama desteği geldi.


Çamlıyayla ilçe Jandarma Komutanlığına bağlı personelleri aldığı mamaları, emekli maaşı ile sokak hayvanına sahip çıkan Ayşegül Güngör'e teslim etti.


Jandarma tarafından gelen mamalara sevinen Güngör, "Bunlara ne yedireceğim derken bana bu mamaları getiren komutanlarıma teşekkür ediyorum” dedi.

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