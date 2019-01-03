Kelebek hastası kardeşlere belediye desteği

Mersin'de halk arasında 'kelebek hastalığı' olarak bilinen Epidermolozis Bülloza hastalığı ile mücadele eden Mehmet Can ve Yağmur kardeşlere, Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'ın talimatı ile Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri destek oldu.

Mersin'in Tarsus ilçesi Kemal Paşa Mahallesi'nde yaşayan ve halı yıkama işiyle geçimini sağlayan Kayhan ve Merve Göküş çifti, çocukları 4 yaşındaki Mehmet Can ve 2 yaşındaki Yağmur'da doğumdan itibaren ortaya çıkan ve tıptaki adı 'Epidermolozis Bülloza' olarak tanımlanan kelebek hastalığı ile mücadele ediyor. Bu hastalıkla yaşamaya alıştıklarını ve kabullendiklerini belirten Göküş ailesinin en büyük problemi ise hastalıkla ortaya çıkan yaralarda kullanılması gereken medikal yara örtüsünü alamamak.

Hastalık için özel olarak üretilen, tanesi 200 ila 250 lira arasında değişen ve günde 3 adet yara örtüsüne ihtiyaç duyan Göküş ailesi, ağustos ayından beri çalmadık kapı bırakmamasına rağmen hastanelerden malzeme alamadığını ifade etti.

Bir dernek aracılığıyla hayırseverler tarafından bugüne kadar gelen Göküş ailesi, küçük yaştaki çocuklarının daha fazla acı çekmemesi ve hastalığın daha da ilerlememesi için bir çıkış yolu ararken, yardımlarına Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz yetişti. Konu ile ilgili yardım talebini duyan Kocamaz, ilgili birimlere gerekenin yapılması talimatını verdi. İlk etapta Evde Bakım Hizmeti ile birlikte Göküş ailesinin kapısını çalan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, çocukların ihtiyacı olan yara örtülerini temin ederek aileye ulaştırdı. İhtiyaç duyulan bu örtülerin özel durumdaki Mehmet Can ve Yağmur'a Başkan Kocamaz'ın talimatıyla bundan sonra da sürekli olarak temin edileceği bilgisini veren ekipler, Göküş ailesine ayrıca sargı bezi, iğne ucu, steril gazlı bez, eldiven, antibiyotik ve yara iyileştirici kremlerin yanı sıra sosyal yardım hizmeti de sunulacağını bildirdi.

“Başkanımız yaramıza merhem oldu”

İki evladında da kelebek hastalığı olan baba Kayhan Göküş, "Halk arasında pek bilinmeyen bir hastalık bu. Bu hastalıkta oluşan yaralar için özel üretilen medikal yara örtüleri var. Bu malzemeleri devlet ödüyor ama biz 6 aydır hastanelerden bu örtüyü alamıyoruz. Hastanelerin elindeki malzeme bitmiş ama yeni malzeme alamıyormuş. Şu anda bu yüzden mağduruz. Çocukların sırt kısımları ağırlıklı olmak üzere deri olan her yerlerinde açık yaralar var. Bu malzeme de bu hastalığın olmazsa olmazı. Bu zamana kadar sağ olsunlar bir dernek aracılığı ile bu örtüyü temin ettik. Bu örtü dışında hiçbir malzeme yaraları iyileştirmiyor, aksine daha da derinleşmesine neden oluyor. Bu derinleşen yaralar daha sonra kanamaya başlıyor ve bu sefer de kan kaybıyla mücadele etmek zorunda kalıyoruz” dedi.

Göküş, ihtiyaç duyulan yara örtüsünü kendilerine gönderen Başkan Kocamaz'a teşekkür etti.