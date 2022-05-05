Keman sanatçısı Hasan Gökçe Yorgun ve piyanist Jiao Li, festivalde sahne alacak

Mersin Uluslararası Müzik Festivali, Mersinli keman sanatçısı Hasan Gökçe Yorgun ve Çinli piyanist Jiao Li'yi Mersinlilerle buluşturacak.

Festival komitesinden yapılan açıklamaya göre, dünya müziğinin seçkin örneklerinin piyano eşlikli keman resitaliyle Mersin'de seslendirileceği konser, sanatseverlerle buluşacak. Keman sanatçısı Hasan Gökçe Yorgun ve Çinli piyanist Jiao Li'nin aynı sahnede buluşacağı; “Batı'dan Doğu'ya Müzik Yolculuğu” adıyla dünya bestecilerinden seçkin örneklerin seslendirileceği konser, 2 Haziran Perşembe günü saat 20.00'de MEÜ Nevit Kodallı Konser Salonunda yer alacak.