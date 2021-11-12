Kent mobilyaları ve peyzaj çalışmaları aralıksız sürüyor

Vatandaşlardan gelen talep üzerine farklı noktalara çöp kovası ve bank yerleştiren ekipler, işlek caddelerin refüjlerinde ise bitki dikiminden sulama sistemine kadar kapsamlı bir çalışma gerçekleştiriyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, merkez Akdeniz ilçesi Ulu Cami Meydanında oturacak yer sıkıntısı çeken vatandaşların talebi üzerine harekete geçen ekipler, meydana iki taraftan oluşan banklar yerleştirdi. İnsan sirkülasyonunun yoğun olduğu meydana özel tasarlanan ergonomik bankların yanındaki eskiyen çöp kovaları ise yenileriyle değiştirildi.

İnsanların sıkça ziyaret ettiği Balıkçı Barınağındaki kent mobilyalarını da yeniledi. Balıkçı Barınağına bank ve çöp kovaları yerleştiren ekipler, çevredeki vatandaşlar ve esnafın talebini yerine getirdi.

Bir talep de merkez Mezitli ilçesi sakinlerinden geldi. Soli sahilinde yürüyüş yolunu sıkça kullanan vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesinden bank talebinde bulundu. Ekipler, sahil şeridinde Denizhan 1 Sitesi ile Adonis Sitesi arasındaki bölgeye de banklar yerleştirdi.

Refüjlerde bitki dikimi, sulama sitemi ve toprak iyileştirme çalışmaları

Büyükşehir Belediyesi, işlek caddelerin refüjlerinde ise kapsamlı bir peyzaj çalışması gerçekleştiriyor. D-400 karayoluna zakkum fidanı dikiminin ardından begonvil dikimine geçen ekipler, kentin doğu girişini güzelleştiriyor. Uzunluğuyla dikkat çeken palmiye ağaçlarının dibine dikilen 440 adet begonvilin, büyüyüp serpildikten sonra çiçekleriyle palmiye ağacının gövdesini renklendirmesi amaçlanıyor. Büyükşehir, çalışma kapsamında toplam bin 500 adet begonvili D-400 karayolunda Mersin-Tarsus arasında toprakla buluşturmayı planlıyor.

Sulama sistemi ve toprak tesviye çalışmalarını da yürüten ekiplerin çalışma alanlarından birisi 17. Cadde oldu. Yeni açılan 4. Çevre Yolu içerisinde yer alan 17. Caddenin refüjüne daha önce damlama sulama sistemi hatları döşeyen ekipler, ardından çalı dikimini gerçekleştirdi. Ekipler şimdi de yüzey laterallerini sererek, yaklaşık 600 metrelik kısımda damlama sisteminin bağlantılarını yapıyor.

34. Caddede ise otomatik sulama hatlarının döşenmesiyle birlikte bozulan toprak zeminin iyileştirme çalışmalarına başlayan ekipler; refüjdeki toprak tesviyesini düzelterek, eksik olan yerlere toprak takviyesi yapıyor.