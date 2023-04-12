Kent Orkestrası Bandosundan 'Çocuk Şarkıları' etkinliği

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası,‘Çocuk Şarkıları' etkinliğinde minikler ve ailelerine keyifli anlar yaşattı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı bünyesindeki Kent Orkestrası Bandosu, düzenlediği mini konserle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu başlattı. Kültür Park içerisinde yer alan Amfi Tiyatro'da gerçekleşen 'Çocuk Şarkıları' etkinliğinde çocuklar, bando tarafından çalınan şarkılara anne-babaları ile dans ederek eşlik etti. Kent Orkestrası Bando Şefi Ali Özgen Erkoç, 23 Nisan haftasından dolayı çocuklara erkenden böyle bir eğlence, böyle bir müzikal şenlik vermeyi planladıklarını belirterek, "Etkinliklerimiz 23 Nisan haftası boyunca ve sonrasında da devam edecek" dedi.

Deprem bölgesinden kentimize gelen misafir çocuklara da etkinlikler düzenleneceğini belirten Erkoç, "Şu anda zaten kaldıkları yerler belirleniyor. Hemen akabinde onlara da müzikal anlamda, eğlence anlamında bir moral motivasyon desteği sunmayı planlıyoruz. Bütün amacımız, aslında çocuklarımızın moral ve motivasyonunu sağlamak, insanları olabildiğince eğlendirmek" ifadelerini kullandı.

Düzenlenen etkinliklerden çok memnun olduklarını aktaran Ertuğ Arslan ise "Buraya ailemizle birlikte geldik. Çocuklar için böyle bir şey yapılması çok hoşumuza gitti. Mersin hem sanatla, hem müzikle iç içe bir şehir olmaya başladı. Bu yüzden organizasyonu hazırlayanlara teşekkürlerimizi sunuyoruz" diye konuştu.