Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi bünyesinde faaliyet yürüten Kent Orkestrası, Kızkalesi'nde konser verdi.

Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) işbirliği ile düzenlenen ‘Pro Beach Tour Plaj Voleybolu Türkiye Turu Mersin Etabı', 5 Ağustos'ta Kızkalesi sahilinde start verdi. 17 erkek, 12 kadın takımının kıyasıya mücadele ettiği, Türkiye'nin yanı sıra KKTC ve Ukrayna'dan da sporcuların katıldığı turnuvaların akşamında Kızkalesi sahilinde, Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası sahne aldı. Pop müziğinin birbirinden güzel eserlerinin seslendirildiği konserde, hem Mersinliler hem de tatil için kente gelen vatandaşlar keyifli bir yaz akşamı geçirdi.

“Dolu dolu eğlendik”

İngiltere'den tatil için Kızkalesi'ne gelen Emrah Tereci, gün içinde voleybol turnuvalarını izleyip, akşam da konser etkinliğine katıldığını ifade ederek, “Çok güzel. İlk defa böyle bir eğlence yaşıyoruz. Dolu dolu eğlendik. 2 günümüz daha var. İnanamıyorum, her şey muhteşem” dedi.

Adana'dan tatil için gelen İclal Ekici de “Çok güzel. Çok memnun olduk, teşekkür ediyoruz Mersin Büyükşehir Belediyesine. İnsanları bu kadar mutlu ediyor, bu kadar eğlendiriyor. Çok güzel bir başarı, tebrik ediyorum” diye konuştu.

Marina Akustik Sahne'den de ezgiler yükseldi

Kültür Parkta cuma ve cumartesi akşamları düzenlenen 'Akustik Konserler' çerçevesinde, Marina Akustik Sahne'de gerçekleşen konserlere katılan Mersinliler de canlı müzik eşliğinde keyifli bir yaz akşamı yaşadı. Marina Akustik Sahne'de 19.00'da DJ performansı ile başlayıp 21.00-23.30 saatleri arasında devam eden konserlerde, her yaştan Mersinli aynı şarkılarda bir araya geliyor.