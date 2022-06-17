Kent Orkestrasından Denizciler Kampında ‘Yaza Merhaba' konseri

Yaz mevsiminin gelmesiyle birçok noktada ‘Yaza Merhaba' konserleri veren Kent Orkestrası, bu kez de Mezitli ilçesinde vatandaşlarla buluştu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, merkez Mezitli ilçesi Denizciler Kampında ‘Yaza Merhaba' konseri verildi. Etkinlikte, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi koordinesinde kadın üretici stantları da kuruldu. Denizciler Kampında gerçekleştirilen ve 2 gün süren etkinlikte, kadınlar çeşitli el emeği ürünlerini sergileyerek satış yaptı. Bölgedeki vatandaşlar da hem stantları gezdi hem de Kent Orkestrasının parçalarına eşlik etti.

“Bu tesislerde böyle bir etkinlik yapılmamıştı”

Etkinliğe katılan vatandaşlardan emekli astsubay Niyazi Yalçın, “Bu tesislerde böyle bir etkinlik yapılmamıştı. Ben çok güzel buldum. Özellikle müzik ve üretici hanımların stantları çok hoş. Onları çok beğendim. Belediyenin bu çalışmalarını zaten takip ediyorum sürekli. Kent Orkestrasını da çok beğendim. Sanırım herkesin buna ihtiyacı vardı” dedi.

“Mükemmel eğleniyoruz”

İlkay Şimşek de çok eğlenceli bir gün geçirdiğini ifade ederek, “Eğleniyoruz, spor yapıyoruz, şarkı dinliyoruz. Mersin'e yaz biraz geç geldi ama bomba gibi geldi. Sporun ve eğlencenin kenti Mersin'de olmamak, yaza merhaba dememek zaten çok büyük bir ayıp olur. Sporu da müziği de dansı da eğlenceyi de sonuna kadar yaşıyoruz. Mükemmel eğleniyoruz” diye konuştu.