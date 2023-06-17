Kent Orkestrasından klasik müzik konseri

Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası'nın 2 keman ve 1 çello sanatçısının yer aldığı trio ekibi, tango ve vals ağırlıklı besame mucho, sway, pervane, tuna dalgaları gibi sevilen eserleri ve film müziklerini sanatseverlerle buluşturdu. Kent Orkestrası klasik müzik konserleri ile 22 Haziran ve 29 Haziran tarihlerinde de özel bir alışveriş merkezinde sanatseverlerle de buluşacağı ifade edildi.

Çok güzel bir konser olduğunu ifade eden Bahar Coşer, “Çok güzel bir ortamdı. İyi düşünülmüş. Gerçekten Türkiye'nin bu gibi etkinliklere ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. İnşallah devamı gelir. Bence çok başarılı. Büyükşehir Belediyesinin zaten bu gibi etkinliklere önem verdiğini görüyoruz, memnunuz” dedi.

Güneş Bozoğlan ise bu tür kültürel etkinliklere herkesin ihtiyacı olduğunu belirterek, “Böyle etkinliklerin çoğalmasını çok istiyoruz. Çünkü özellikle bu zamanlarda biraz daha ihtiyacımız var. Belediye'nin yaptığı bu etkinliklerin çoğalmasını diliyoruz, teşekkür ederiz” diye konuştu.