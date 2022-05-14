Kent Orkestrasından üniversite öğrencilerine konser

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası, Mersin Üniversitesinin 30'uncu yılı kutlamaları çerçevesinde üniversiteye konuk oldu. Üniversitenin Amfi Tiyatrosunda gerçekleştirilen konserle hem akademik personel hem de öğrenciler unutulmaz bir konser keyfi yaşadı.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi bünyesinde faaliyet gösteren Kent Orkestrası, kentteki Bahar Konserleriyle vatandaşlara müzik ziyafeti veriyor. Mersin Üniversitesinin 30'uncu yılı kutlamaları çerçevesinde davet edilen Kent Orkestrası, üniversite içinde yer alan Amfi Tiyatroda öğrencilerle buluştu. Akademik personelin ve çok sayıda öğrencinin katıldığı konserde, dizi ve film müziklerine de yer verildi. Üniversite öğrencileri, konserde keyifli anlar yaşadı.