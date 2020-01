Kent protokolü, gaziler ve şehit aileleriyle yemekte buluştu

MERSİN (İHA) – Mersin Büyükşehir Belediyesi, 3 Ocak Mersin'in Kurtuluş Günü dolayısıyla gaziler ve şehit yakınları onuruna yemek düzenledi. Kent protokolü, yemekte gaziler ve şehit aileleriyle bir araya geldi.

Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98'inci yıl dönümü kapsamında Kongre ve Sergi Sarayında gerçekleştirilen yemeğe, Mersin Valisi Ali İhsan Su ile Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Ercan Kireçtepe, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve eşi Meral Seçer, CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ile şehit yakınları ve gaziler katıldı.

“Ecdadımıza layık olmak için var gücümüzle çalışacağız”

Vali Su, yemekte yaptığı konuşmada, Türk milletinin tarih boyunca hürriyetinden, bağımsızlığından taviz vermediğini, ataların bu toprakları vatan yapmak için nice şehitler verdiğini söyledi. Çanakkale'de Dumlupınar'da, Kıbrıs'ta ve bugün de terörle mücadelede aynı kararlılığın devam ettiğini belirten Su, “Bunu 98 yıl önce Mersinliler göstermiş ve Mersin düşman işgalinden kurtarılmıştır. Bu ruh ve duygu bugün içimizde var. Bizler ecdadımıza layık olmak için onlardan aldığımız ruhla ülkemizi kalkındırmak ve geliştirmek için var gücümüzle çalışacağız” dedi.

“Coğrafyamızda huzur ortamının sağlanması için elimizden gelen katkıyı göstereceğiz”

Başkanı Seçer ise toplumların tarihlerinde önemli günler olduğunu belirterek, Mersin'in tarihinde de 3 Ocak'ın önemine işaret etti. Ecdadın, ‘Biz esareti, baskıyı, vesayeti kabul edecek bir millet değiliz' diyerek mücadele ateşini yaktıklarını ve bu toprakları işgalcilerden kurtardıklarını anlatan Seçer, “Bütün çabamız, onlara layık birer evlat, birer torun olarak ülkemize hizmet etmek” dedi.

Atatürk'ün, “Bir milletin varlığı tehlikeye düşmedikçe savaş cinayettir” yönündeki felsefesini hatırlatan Başkan Seçer, “Dünyada savaşlar, gözyaşı olmasın. Ateş düştüğü yeri yakar, analar ağlamasın. Hemen içinde bulunduğumuz coğrafyada yaşanan acı olaylar insana acı veriyor, ıstırap veriyor. Bizler kardeşliği önceleyen bir milletiz. Bizler soylu bir milletiz. Umut ediyorum başta coğrafyamızda, sonra dünyada barış ve huzur ortamının sağlanması için elimizden gelen katkıyı bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da göstereceğiz” diye konuştu.

“Her yerde gururla ‘Mersinliyim' diyebilmeliyiz”

Mersin'in her yönüyle özel bir şehir olduğunu vurgulayan Seçer, “Mersininiz cennet bir vatan parçası, Akdeniz'in incisi. Burada yaşamaktan övünç duyuyoruz. Nereden gelmiş olursak olalım, nerede doğmuş olursak olalım doyduğumuz topraklar Mersin. Bizim aidiyetimizin olduğu topraklar. Her yerde gururla ‘Mersinliyim' diyebilmeliyiz. Bu aidiyeti sizlere sağlamak, güveni vermek bizim görevimiz. Seçilmiş siyasetçiler, idareciler olarak bu toprakları ekonomik, sosyal, kültürel, kısacası her yönüyle bir huzur toprağı haline getirmek başlıca görevimiz. Bizler sizlere birlik, beraberlik, kardeşlik vaat etmeliyiz. Bunun ötesinde hiçbir söylem ve davranış doğru bir yaklaşım değildir” ifadelerini kullandı.