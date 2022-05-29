Kent Turu Projesinin sınırları genişliyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi öncülüğünde yürütülen 'Kent Turu Projesi'nin sınırları genişliyor.

Kentin farklı bölgelerinde yaşayan 5. sınıf öğrencilerine yönelik uygulanan proje çerçevesinde Akdeniz ilçesi sınırlarında bulunan Kazanlı Belediyesi Ortaokulu'nda okuyan öğrenciler, Tarsus Doğa Parkı'na götürüldü. Tarımsal ve Veterinerlik Hizmetleri Dairesi ile ortak gerçekleştirilen gezi çedçevesinde öğrenciler unutamayacakları bir gün geçirdi.

Onlarca tür hayvanı yakından görme olanağı bulan öğrencilere, proje çerçevesinde Tarsus Doğa Parkı Veteriner Hekimi Seçil Basılgan tarafından veteriner hekimliği anlatıldı. Ziraat Mühendisi Ayşe Yampar Gök'ün de kendi mesleği hakkında bilgi verdiği programda, öğrencilere bitkilerin önemi, bakımı ve dikimi konusunda uygulamalı eğitim verildi. Otobüslerle ulaşımları sağlanan öğrencilere yemek ikramında da bulunuldu. Projeyle gezi içerik ve çeşitliliği arttırılırken, katılan öğrencilere hizmette devamlılık sağlayabilmek adına yıl içinde katılabilecekleri farklı birçok etkinlik planlandı.

“Kent Turu Projemiz belirli periyotlarda tekrarlanmaya devam edecek”

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığında görevli sosyal hizmet uzmanı Ceyda Dinçer, proje çerçevesinde önümüzdeki günlerde yapılacak gezilerde sadece kırsaldan merkeze değil bütün ilçeler dahil olmak üzere belirlenen lokasyonlara geziler yapılacağını belirterek, “Projemizin gezi içerik ve çeşitliliği artırılırken, projeye katılan öğrencilere yıl içinde katılabilecekleri farklı birçok etkinlik ve geziler planlandı. Böylece öğrencilerin bu faaliyetlere katılımlarının devamlılığının sağlanması amaçlandı. İçerik ve çeşitliliği arttırılan Kent Turu Projemiz belirli periyotlarda tekrarlanmaya devam edecek” dedi.

“Hayvanlara yakın olmak çok iyi bir şey”

Kazanlı Belediyesi Ortaokulu öğrencilerinden Derin Deniz Derman, Tarsus Doğa Parkı'nı gezdiği için mutlu olduğunu ifade ederek, “Buraya geldiğimde biraz heyecanlandım. Çünkü hayvanları görmek ve hayvanları tanımak benim için çok güzel bir duygu. Veterinerlik benim hayalim gibi bir şey. Hayvanlarla uğraşmak ilgi alanım. Burada böyle hayvanlara daha yakın olmak iyi bir şey. Herkese çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.