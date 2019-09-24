Kent yöneticileri çarşı esnafı ile buluştu

Metro, bir kentin gelişim projesidir. Metro varsa, medeni ve kalkınmış bir kentiniz, ekonominiz ve sosyal hayatınız vardır. Metro, ekonominin canlanmasına önemli bir katkı sağlar” dedi.

Seçer, beraberinde AK Parti Mersin Milletvekili Hacı Özkan, Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Akdeniz Kaymakamı Muhittin Pamuk, Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, MTSO Başkanı Ayhan Kızıltan, ESOB Başkanı Talat Dinçer ve Baro Başkanı Bilgin Yeşilboğaz ile birlikte, Akdeniz Kent Konseyi Çarşı Esnafı Çalışma Grubu tarafından tanışma ve kaynaşma amacıyla düzenlenen kahvaltı etkinliğine katılarak, çarşı esnafı ile bir araya geldi.

“Önemli çalışmaları Akdeniz Belediyemiz ile birlikte yapacağız”

Akdeniz ilçesinin Mersin'in en önemli ilçelerinden olduğunu ifade ederek konuşmasına başlayan Başkan Seçer, “Akdeniz kültür, tarihi birikim, ekonomi ve sanayi açısından önemli bir ilçe. Aynı zamanda çarpık kentleşme burada, asayişte zorlandığımız noktalar burada. Ama farklı siyasi görüşlerden de olsa iki belediye başkanı birbirimize nezaket ölçüsünde yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bu çok güzel bir durum. Bunu da gelecekte önemli çalışmaları beraber yapacağımıza bir işaret olarak değerlendiriyorum” ifadelerini kullandı.

“Bu uygulama ile park sorununu çözeceğiz”

İlk etapta çarşı esnafını büyük oranda rahatlatacak en önemli adım olan otopark projesinin detaylarını katılımcılarla paylaşan Seçer, şöyle devam etti; “Bizim merkezde en büyük sorunumuz otopark sorunu. İnsanlar buraya gelme imkanı bulamıyor, gelse de aracını park edemiyor, alışveriş yapamıyor. Çalışmalarımızı yaptık. Önce adliye binasının yanındaki projeyi hayata geçirmek istedik ama yüksek bir meblağ olduğu için şimdilik orayı bıraktık. Tevfik Sırrı Gür Lisesi'nin yanındaki mevcut otoparkı yapı olarak inceledik. Yapının ekonomik ömrü dolmuş. Burası artık tehlike arz ediyor. Eskinin yenisi olmaz. Projeyi 400 araçlık olacak şekilde revize ederek, 2 katlı çok çabuk bir şekilde yapacağımız bir otopark olacak. Üst tarafını da Kent Meydanı yapacağız. Mümkün olduğunca yeşil alan, çocuklarımıza oyun alanları yapacağız. Parkomat uygulamasını bitirdik, eleman alımlarını başlatıyoruz. Burada da çok itinalı davranmak istiyoruz. Genelde kadınlarımız çalışsın istiyoruz. Bu uygulama ile park sorununu geçici olarak çözebileceğimizi düşünüyorum."

“Metro, Mersin çarşısını canlandıracak”

Çarşıyı canlandıracak diğer önemli projenin 'metro projesi' olduğunu ifade eden Seçer, metro sayesinde vatandaşların çarşıya kolaylıkla ulaşabileceğini belirtti. Seçer, “Çarşının canlanmasında en önemli projelerden biri de metro projesidir. Metroyu sadece toplu taşıma projesi olarak görmemek lazım. Metro, bir kentin gelişim projesidir. Metro varsa, medeni ve kalkınmış bir kentiniz, ekonominiz ve sosyal hayatınız vardır. Metro, ekonominin canlanmasına önemli bir katkı sağlar. Metro sistemi, Mersin'in özellikle yerleşimin yoğun olduğu batı bölgesinden yolcuları buraya 10 dakikada taşıyacak bir sistem. İnsanlar buraya erişimde zorlanıyor, park yeri bulamıyor. Aracını daha rahat park edeceği diğer alışveriş merkezlerine gidiyor. Metro gibi süratli, konforlu toplu taşıma aracı sizin için önemli bir avantajdır. Biz Metro'yu Mersin'e kazandıracağız. Bu konuda kararlı bir yönetimiz” ifadelerini kullandı.

“Ben inisiyatif kullanabiliyorsam, esnaf lehine kullanıyorum”

Seçer, konuşmasında esnafları yakından ilgilendiren çarşının canlandırılması ve dükkan kiraları ile ilgili yöneltilen soruları yanıtlayarak, “İnsanlarla, şehirle ilgili yaptığımız çalışmaları çarşı esnafına yansıtacağız. Birçok kesimi de ilgilendiren, Mersin'in merkezinin canlandırılması bunların başında geliyor. Buradaki dükkan kiraları ile ilgili mevzuatın bize verdiği yetkiye dayanarak inanın tüm samimiyetimle iyileştirme çabası içerisindeyim. Ben inisiyatif kullanabiliyorsam, esnaf lehine kullanıyorum. Elbette kamu benim için öncelik ve belediye menfaatleri son derece önemli ama dengeleri de göz önünde bulundurarak, esnaflarımızı destekleyen bütün tedbirleri inisiyatif kullanarak destekliyoruz. Bundan şüpheniz olmasın” şeklinde konuştu.

Gültak: “Herkesin belediye başkanıyız, herkesi kucaklıyoruz”

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak da ilçe belediyelerin Büyükşehir Belediyesi ile uyumlu çalışmasının önemine dikkat çekerek, “Biz, Büyükşehir Belediye Başkanımız ile birlikte senkronize çalışmak için var gücümüzle mücadele ediyoruz. Çünkü o da ben de 31 Mart'ta seçilip göreve geldik. Hepimizin gönlünde bir dünya görüşü ve partimiz var ama artık ikimizde herkesin belediye başkanıyız, herkesi kucaklıyoruz. Bu kentte yaşayanlar olarak hepimizin uyum içinde olmamız gerekiyor ve Mersin bundan kazançlı çıkmalı” dedi.

“Şehrin merkezini korumadığınız sürece değersizleştirirsiniz”

Başkan Gültak, limanı, serbest bölgesi, ticari alanları ve tarihi dokusuyla Akdeniz'in, Mersin'in adeta kalbi ve en önemli kimliği olduğunu vurgulayarak şöyle devam etti; "Fakat şehrin dokusu, diğer yapılar içinde kaybolmuş. Özellikle koruma amaçlı imar planının devreye girmesini istiyoruz. En azından bundan sonrası için şehrin ana merkezini koruyalım. Bunu akademisyenler, uzmanlar ve sivil toplum örgütleriyle birlikte tartışalım. Mersin kent merkezinin tüm tarihi ve kültürel yapı ve dokusunu tekrar canlandıralım. Bunun içinde şehri öncelikle koruma altına almamız gerekiyor. Zira şehrin merkezini korumadığınız sürece değersizleştirirsiniz.”

Gültak, Çamlıbel'i yeniden canlandırmak için Ankara'da görüşmeler yaptığını ve Dünya Bankası'ndan 45 milyon TL kredi başvurusunda bulunduğunu da kaydetti.

“Kentsel dönüşüm için Ankara'da çok büyük bir savaş verdim”

Geçmişte Mersin'de, kentsel dönüşüm projelerinin kâğıt üzerinde kaldığına da değinen Gültak, “Biz TOKİ'yi getiriyoruz ve inşallah ekim-kasım ayında ATAŞ arazisinde 350 konutluk inşaata başlıyoruz. Burada hem Arap hem de Kürt kardeşlerimizin kendi yaşam, kültür, örf ve adetlerine uygun yaşam alanları, taziye ve kültür evleri, tandırlar gibi oluşturacağız. Buraların dönüşmesi yıllarca engellenmiş. Ben Ankara'da çok büyük bir savaş verdim bu proje için ve çok şükür ki o savaştan da galip çıktım. Bu insanlarımızı daha güzel, yaşanılabilir bir alana taşıma noktasında birlik olup bunu onlara anlatmamız gerekiyor. Tabi ATAŞ'ta amacımız 950 konut. İnsanları bu konutlara taşımak demek, Çay Mahallesi'ni yeniden yapılandırmak demek” ifadelerini kullandı.