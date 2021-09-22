Kentsel dönüşüm Akdeniz halkını mutlu etti

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesi Barış Mahallesi'nde başlatılan kentsel dönüşüm projesinin, bölge sakinlerince memnuniyetle karşılandığı bildirildi.

Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 415 konutluk yerinde kentsel dönüşüm projesi kapsamında dün itibariyle eski evlerin yıkımına başlanan Barış Mahallesi'nde, mahalle sakini vatandaşların yüzde 87'si ile arsa bazında anlaşma sağlandı, TOKİ'ye tapu devir işlemlerinde ise yüzde 62'ye ulaşıldı. Takas veya nakit anlaşma sağlanıp evlerini boşaltan mahallesi sakinlerine kira yardımları yatırıldı. TOKİ tarafından yürütülen proje ile ayrıca 45 dükkan, cami, kreş ve kültür merkezi gibi yaşam alanları yükselecek. Çay Mahallesi'nin ardından, Mersin kent merkezinde yer alan ve kentin en eski yerleşim yerlerinden biri olan Barış Mahallesi'nde gerçekleşen kentsel dönüşüm projesi ile Mersin değişecek.

Barış Mahallesi sakinleri projeden memnun

Yerinde kentsel dönüşüm projesi hakkında düşüncelerini dile getiren mahallesi sakinleri, yaşadıkları çevreyi tamamen değiştirecek olan projeye ilişkin memnuniyetlerini dile getirerek, projenin hayata geçmesinde büyük emeği olan Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak'a teşekkür ettiler.

“Proje, mahallemizi değiştirecek”

Mahalle sakinlerinden Nuri Kırmızısaç, babasının 1969 yılında burada ilk evini yaptığını belirterek, "Aşağı yukarı 40 sene burada oturduk ve sonra taşındık. Mahallede bulunan 2 dairemizde de kiracılar oturuyor. Akdeniz Belediyesi ile TOKİ'nin yapacağı yeni dairelerden çok memnunuz. Bugün eşyalarımızı da toplayıp evleri boşaltıyoruz ve 1 hafta içinde teslim edeceğiz. Mahallemizi değiştirecek olan projenin başlamasını sağlayan Belediye Başkanımız Mustafa Gültak'a çok teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

“Mahallemiz artık çok daha güzel olacak”

Mahmut Sözlü ise Şanlıurfa'da doğduğunu ancak Barış Mahallesi'nde büyüdüğünü ve yaşadığını dile getirerek, "Bu yıkım ve yenileme çalışması çok iyi oldu. Mahallemizin kentsel dönüşüme gerçekten ihtiyacı vardı. İnanılmaz sevinçliyiz. Yeni binaları, parkları, yeşil alanları, doğalgazı ile mahallemiz artık çok daha güzel olacak. Biz gençliğimizi burada heba ettik ama çocuklarımıza daha güzel bir gelecek ve yarınlar hazırlamak için çalışan Belediye Başkanımız Mustafa Gültak'a çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

“Çok kötü durumda olan evler var”

Mahalle sakinlerinden Canan Erbabası da kentsel dönüşümün başlamasının kendilerini çok mutlu ettiğini kaydederek, "O kadar çok kötü evler var ki, benim annemin evi de bayağı bir kötü. Hatta çatıları resmen düşmüş durumda. Kentsel dönüşüm inşallah herkesin de yararına olur. Çocukluğum bu mahallede geçti. Şu an Mezitli'de oturuyorum. İnşallah mahallemiz de o taraflar gibi güzelleşir. Buraya birisinin mutlaka el atması lazımdı. Bu nedenle Akdeniz Belediye Başkanımız Mustafa Gültak'a teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

“Yıllardır aynı duvar, aynı direk aynı yollar”

İlhan Yener ise Akdeniz Belediyesine ve Başkan Gültak'a teşekkür ederek, "Ben Mersin'de doğdum ve büyüdüm. Altmış yaşına geldim aynı duvar, aynı direk, aynı yollar. Ama Başkanımız Gültak'ın sayesinde bundan sonra çok daha güzel bir şehre, mahalleye sahip olacağımızı düşünüyorum. Çabalarından dolayı başkanımıza tekrar teşekkür ediyorum. Bizlere böyle bir şey kazandırması onur ve gurur verici" dedi.