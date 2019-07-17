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Kesilen ağacın altında kalan işçi hayatını kaybetti

Mersin’in Mut ilçesinde ormanda kesim sırasında ağacın altında kalan işçi hayatını kaybetti.

Mersin'in Mut ilçesinde ormanda kesim sırasında ağacın altında kalan işçi hayatını kaybetti.


Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Çampınar Mahallesi'nde ormanda ağaç kesimi sırasında Hüseyin Barış'ın üzerine ağaç devrildi. Ağacın altında kalan işçinin arkadaşları 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Barış'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından işçinin cesedi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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