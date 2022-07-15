Kestel Kanyonu ilk kez geçildi

Türkiye'de kanyon sporunun yaygınlaştırılması ve doğa tutkunlarına güvenli rota oluşturmak için çalışan Bursa Kanyon ve Doğa Sporları Derneği'nden 7 kişilik ekip, Mersin'in Mut ilçesine bağlı Kestel Milli Parkı'nda yer alan Kestel Kanyonu Doğu Kolu'nun keşfini tamamladı. Mersin Büyükşehir Belediyesi katkılarıyla başlatılan ekipte yer alan 7 kişi, 5 günde kanyonu ilk kez sportif olarak geçti. Bursa Kanyon ve Doğa Sporları Derneği yönetim Kurulu Üyesi ve ekibin başında yer alan Yılmaz Ergül, Türkiye'de keşfedilmeyi bekleyen Kestel kanyonunun keşfini yapıp, onları haritalandırıp, rotalandırarak, kanyon sporuna sunmayı amaçladıklarını söyledi.

Mersin iline bağlı Mut ilçesinde bulunan Kestel Kanyonu'nu fotoğraflarından ve haritalarından incelediklerini ve buranın ciddi, geçilmesi zor bir kanyon olduğunu tespit ettiklerini dile getiren Ergül, “Bir tarafımız karşıda, hepimize yetecek kadar büyük yer olmadığı için bir miktarımız karşıda kaldık. Birkaç kişi de burada kalacak. Haliyle akşam yatmak için bölünme oldu. Bugünlük aşağı yukarı 7 ila 7 buçuk kilometre falan yürüdük diye bakıyoruz bilgiler bize öyle veriyor” dedi.

Daha önce burayı keşfeden kulüplerden yardım rica ettiklerini anlatan Ergül şöyle devam etti:

"Onlar buranın girişini ve çıkışını biliyordu ve daha önce hiç kimsenin geçmediğini söylemişlerdi. Daha önce hiç geçilmediğini öğrendiğimizde kanyonun keşfini yapmaya karar verdik. 7 kişilik bir ekiple kanyona ilk girişimizi yaptık. 5 günde tamamını tamamladık. Burasının girişi ve çıkışı arasındaki kot farkı yaklaşık bin metre düşüş gösteriyordu. Ekip, içinde sürekli su akan, şelaleler olan ve teknik açıdan zor bir kanyondu inceleme sonucu rotasını ve haritalandırma işlemini tamamladı. Kanyonun keşfi için 5 kişilik ekiple kanyona girdik. Kanyonun yaklaşık üçte birini geçtikten sonra bir şelaleye denk geldik, bu şelale yaklaşık 85 metreydi. Türkiye'nin bilinen en uzun şelalesi 68 metre olarak kitaplarda yazıyor. 85 metrelik inişi yaparak buraya girdik ve keşfini tamamladık. Kanyonda bin 100 metre civarında kot inişi var. İçinde yüzlerce şelale, su çanakları, debisi yüksek akarsuları ve birbirinden farklı 85 metre ile 10 metre arasında değişen yüzlerce iniş var. Bunların arasında daha çok derin suları olan göletlere atlama suretiyle birçok yeri geçtik. Bu geçişleri yaparak burayı hem haritalandırdık hem rotalandırdık hem de arşivimize kazandırdık. Kestel Kanyonunun Türkiye'de bu sporu yapan insanların buralara emniyetli şekilde geçişini sağlayacak bir konuma getirmiş olduk."