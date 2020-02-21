Kıbrıs Gazileri 46 yıl sonra Bozyazı'da buluştu

Bolu Komando Tugayında vatani görevlerini yaparken, 1974 yılında Kıbrıs Barış Harekatı'na katılarak çeşitli cephelerde savaşıp gazilik unvanı alan 19 gazi, 46 yıl sonra Mersin'in Bozyazı ilçesinde bir araya geldi.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Bozyazı Temsilcisi Ali Şen'in daveti üzerine Mut'tan gelen gaziler, silah arkadaşları ile temsilcilik binasında bir araya gelerek hasret giderip, eski günleri andılar. Duygusal anların yaşandığı buluşmada gaziler, Bolu Komando Tugayındaki günleri ile Kıbrıs Barış Harekatı sırasında cephede savaşırken yaşadıkları anıları anlatıp duygusallaşırken, yıllar sonra topluca bir araya gelmenin de mutluluğunu yaşadılar.

Silah arkadaşlarıyla yıllar sonra yeniden bir araya gelmekten onur duyduğunu söyleyen Ali Şen, ''1974 yılında Kıbrıs'ın barışı ve bağımsızlığı için omuz omuza mücadele ettiğimiz gazi arkadaşlarımızla birlikte olmaktan mutluyuz. Arkadaşlarımızla bağımızı hiçbir zaman kesmedik. Zaman zaman bire bir görüşüyorduk. Ancak ilk defa toplu olarak bir araya geldik. Bizlerin bir araya gelmesine katkı sunan Kaymakamımız Arif Yalçın'a ve Mut Belediye Başkanı Volkan Şeker'e teşekkür ederim” dedi.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Mut Temsilcisi Halil Söylemez ise aradan geçen uzun yıllara rağmen Kıbrıs anılarının asla unutulmadığını vurguladı. Söylemez, ''Güzel bir gün geçirdik. Arkadaşlarımızı sağlıklı görmenin mutluluğunu yaşadık. Unutulması mümkün olmayan anılarımızı tazeledik. Arkadaşlarımızla bir araya gelmemize katkı sunan herkese teşekkür ederim. Bundan böyle sık sık bir araya gelmeye gayret edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Gaziler, dernekteki buluşmanın ardından topluca Bozyazı Kaymakamlığı tarafından öğretmenevinde onurlarına verilen yemeğe katıldılar. Yemekte gazileri Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Mehmet Baturay, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Güngör ve İlçe Jandarma Komutan Vekili Abdullah Çelebi yalnız bırakmadı.