KİGEM'de bin 500 kursiyer sanat eğitimlerini tamamladı

Mersin'in merkez ilçe Yenişehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Yenişehir Kişisel Gelişim Merkezi'nde (KİGEM) sanat eğitimlerini tamamlayan kursiyerler sahneledikleri yılsonu gösterileriyle izleyenleri hayran bıraktı.

Yenişehir Belediyesi tarafından vatandaşlara kültür ve sanat eğitimleri vermek amacıyla kurulan KİGEM'de bağlama, bale, drama, gitar, halk oyunları, modern danslar, keman, piyano, resim, tiyatro ve yazarlık gibi sanat alanlarında hem yetişkinlere hem de çocuklara destek veriliyor. 7'den 77'ye her yaştan vatandaşa eğitim verilen KİGEM'de gelişme çağındaki çocuklar yeteneklerini keşfederken, modern atölyeleri ve zengin eğitim seçenekleriyle yetişkinler de eğitim alıyor. 2021 yılında kurulan KİGEM'de bugüne kadar 5 bin 500 kişi eğitimlerini tamamladı. Yeni dönemde ise 19 farklı branşta bin 500 çocuk ve yetişkin eğitim aldı.

KİGEM'de yıl boyunca yeteneklerini öğrenerek keşfeden farklı yaş guruplarından kursiyerler, Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde sahne aldı. Piyano, bağlama ve gitar dinletisi ile bale ve jazz dans gösterileriyle hünerlerini sergileyen KİGEM kursiyerleri, izleyicilere keyifli anlar yaşattı.

Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit de salonu dolduran vatandaşlarla birlikte KİGEM'in yıl sonu gösterilerini izledi. Başkan Özyiğit, “Eğitimlerini tamamlayan çocuklarımızı ve hemşehrilerimi tebrik ediyor, başarılar diliyorum. Vatandaşlarımıza farklı alanlarda eğitimler veriyor, sağlıklı ve kişisel gelişim açısından etkili bir hareketlilik sağlıyoruz. Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'miz Türkiye'nin en önemli gösteri merkezlerinden biri. Bu özelliğinin yanı sıra artık sanatın üretildiği ve öğretildiği bir mekân haline geldi. Tüm imkanlarımızla hemşehrilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.