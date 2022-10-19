İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kılıçdaroğlu Mersin'de şehit ailesini ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mersin’de Tece Polisevi’ne düzenlenen terör saldırısı sonucu şehit olan Sedat Gezer’in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mersin'de Tece Polisevi'ne düzenlenen terör saldırısı sonucu şehit olan Sedat Gezer'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.


Bazı açılış ve programlara katılmak üzere sabah saatlerinde Adana'ya gelen Kılıçdaroğlu, ilk olarak Mersin'e geçti.


Kılıçdaroğlu, burada Tece Polisevi'ne 26 Eylül'de düzenlenen terör saldırısı sonucu şehit olan Sedat Gezer'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Kılıçdaroğlu, şehidin eşi Yeliz Gezer ile aile yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti.


Kılıçdaroğlu, şehidin çocukları Melis ve Ahmet Yağız ile de bir süre sohbet etti.


Ziyarete, bazı parti yöneticilerinin yanı sıra Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de katıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.