Kılıçer, AKİB'in yeni koordinatör başkanı oldu

Türkiye'nin ihracatına 82 yıldır güç veren Akdeniz İhracatçı Birlikleri'nin (AKİB) yeni dönem Koordinatör Başkanı, Akdeniz Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği (AKAMİB) Yönetim Kurulu Başkanı R. Onur Kılıçer oldu.

Demir ve demir dışı metaller, hazır giyim ve konfeksiyon, hububat, bakliyat ve yağlı tohumlar, kimyevi maddeler ve mamulleri, mobilya, kağıt ve orman ürünleri, su ürünleri ve hayvansal mamuller, tekstil ve hammaddeleri ile yaş meyve sebze sektörlerinde faaliyet gösteren ihracatçı firmaların çatı kuruluşu olan AKİB'in Başkanlar Kurulu toplantısında 1 yıl süre ile görev yapacak Koordinatör Başkan ve Koordinatör Başkan Yardımcıları belirlendi. Akdeniz Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği (AKAMİB) Yönetim Kurulu Başkanı R. Onur Kılıçer, AKİB Koordinatör Başkanı seçildi. AKİB Koordinatör Başkan Yardımcılığı görevlerine ise Akdeniz Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (ATHİB) Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Doğan ve Akdeniz Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (AHBİB) Yönetim Kurulu Başkanı Veysel Memiş getirildi.

AKİB Koordinatör Başkanlığı görevini R. Onur Kılıçer'e devredip başarılar dileyen ADMİB Başkanı Fuat Tosyalı, “Türkiye Cumhuriyeti'nin 100 yıllık tarihinin 82 yılında var olan AKİB, zor geçen 2022 yılında bir önceki yıla göre yüzde 18 artış sağlayarak 19 milyar 295 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Küresel ticarette ortaya çıkan krizleri fırsata dönüştürerek köklü mazimizde en yüksek ihracat değerine eriştik. AKİB olarak cumhuriyetimizin yeni yüzyılında da omuz omuza çalışarak ihracatla yükselen Türkiye vizyonuna güç vermeye devam edeceğiz” diye konuştu.

“Yerinde ve zamanında hamlelerle süreci lehimize döndürmeye gayret edeceğiz”

Türk mobilyasının marka değerini yükselten ve pazar çeşitliliğini artırmaya yönelik faaliyetlerin yanı sıra KOBİ ölçeğindeki işletmelerin ihracat ailesine katılması için önemli projelere imza atan AKAMİB'de 2018 yılından beri Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdüren Kılıçer, Tosyalı'ya Koordinatör Başkan olarak yaptığı çalışmalardan dolayı şükranlarını sundu.

2023'ün tüm dünya için zor geçtiğini, küresel ekonominin genel gidişatındaki değişimleri yakından takip ederek yerinde ve zamanında hamlelerle süreci AKİB ihracat ailesinin lehine döndürmenin gayretinde olacaklarını, sorumluluk bölgesindeki illerde deprem felaketinin açtığı yaraları sarmaya devam edeceklerini vurgulayan Kılıçer, “Avrupa ve ABD pazarlarında devam eden parasal sıkılaşma politikaları nedeniyle talep durgunluğunun derinleştiği bir dönemden geçiyoruz. Maliyet artışları da küresel arenada rekabetçiliğimizi olumsuz etkiliyor. Nisan ayından itibaren sanayide kullanılan doğal gaz ve elektriğe yapılan indirimler sayesinde ihracatçılarımızın eli güçlenecek. Diğer yandan deprem kaynaklı ihracat kayıplarını telafi etmek için ihracatçı firmalarımız dayanışma içinde devletimizin sağladığı desteklerle toparlanmanın gayretini gösteriyor. Cumhuriyetimizin 100'üncü yıl dönümünü kutlayacağımız 2023'ü ihracatta mümkün olan en iyi performansla tamamlamak için çalışacağız” dedi.

“Nisan ayında 1,17 milyar dolar ihracat gerçekleştirdik”

AKİB'in nisan ayı ihracat performansını da açıklayan Kılıçer, bu dönemde 1 milyar 176 milyon dolarlık ihracat imza attıklarını bildirdi. AKİB'in nisan ayı ihracatında lokomotif sektörlerin kimya, demir-çelik, hububat ve bakliyat olduğunu belirten Başkan Kılıçer, şunları söyledi:

“Nisan ayında tutar bazında en fazla ihracatı 361,8 milyon dolar değer ile Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliğimiz gerçekleştirdi. Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliğimiz 249,8 milyon dolar değer ile ikinci, Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliğimiz yüzde 168,3 milyon dolar değer ile üçüncü sırada yer aldı. Yine bu ayda Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliğimiz performansını yüzde 10 artırarak 116,8 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları 88,4 dolarlık, Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliğimiz 82,8 milyon dolarlık, Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliğimiz 28,6 milyon dolarlık, Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliğimiz 26,8 milyon dolarlık ihracata imza attı. Söz konusu dönemde bölge ihracatımızı ülkelere göre değerlendirdiğimizde en yüksek rakamlara Irak, İtalya ve Rusya pazarlarında ulaştık. Irak'a 124 milyon dolarlık, İtalya'ya 94 milyon dolarlık ve Rusya'ya 74 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik. İhracat hacminde en yüksek artışları ise Suudi Arabistan, Rusya, İtalya, Romanya ve Ukrayna pazarlarında yakaladık.”