Kilikya Maratonu Mersin'i tanıtacak

Mersin Büyükşehir Belediyesi, bu yıl ilk kez gerçekleştirilecek olan ‘Kilikya Ultra Maratonu'na hazır. Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi tarafından düzenlenen Kilikya Ultra Maratonu, 23-24-25 eylül tarihlerinde gerçekleşecek.

Tarih, doğa ve sporun bir araya geleceği Kilikya Ultra Maratonu ile Mersin'in kültürel ve doğal mirasını spor aracılığıyla tanıtmak amaçlanırken, saklı kalan tarihte tüm koşu severlerle birlikte, kentte prestijli bir yarış imkanı yakalamak hedefleniyor. Başvuru tarihi 11 Eylül'de sona eren Kilikya Ultra Maratonu'na, toplam 500 sporcu kayıt yaptırdı. Kilikya Ultra Maratonu, 7 kilometre Korykos Parkuru, 15 kilometre Elaiussa Sebaste Parkuru, 33 kilometre Kızkalesi Parkuru, 33 kilometre Kızkalesi Parkuru Takım ve 54 kilometre Kilikya Ultra Maratonu olmak üzere 5 farklı kategoride gerçekleştirilecek. Maratonda, kültür, doğa ve spor turizminin birlikteliği ile sahilden tepelere kadar şehrin tarihi dokuları tanıtılacak.

“Bu organizasyonda tarih, doğa, spor ve sanatı buluşturacağız”

Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Emrullah Taşkın, Kilikya Ultra Maratonu hakkında bilgi verirken, “23-24 Eylül'de Kilikya Ultra Maratonu ile ilgili bir fuarımız var. 25'inde de Ultra Maraton yapılacak. Yarışmalar, Kızkalesi merkez ağırlıklı olmak üzere tarihi bölgelerde yapılacak. Sporcular sıfır rakımdan 500 rakıma kadar çıkabilecekler. Toplamda 500 sporcu kayıt yaptırdı. İlk defa yapılan bir organizasyon. Mersin Büyükşehir Belediyesi burada bir ilke imza atıyor. Tarih, doğa, spor ve sanatı da buluşturacağız bu organizasyonda. Hepsi bir arada, güzel bir organizasyon olmasını bekliyoruz. Hazırlıklarımız tamamlandı. Önümüzdeki yıldan itibaren de uluslararası boyutta yapacağız bu organizasyonu. Bu yıl ilk olduğu için uluslararası yapamadık. Fakat katılımcı yabancı sporcular da var. Şimdiden bu kadar talep olacağını beklemiyorduk. Seneye çok daha görkemli olacak, ama bu yıl da beklentimiz çok yüksek” dedi.

Maratonun güzergahını da paylaşan Taşkın, “Bütün yarışmalar 25'inde yapılıyor. 33 kilometre ve 54 kilometre, Lamos Kanyonu'ndan başlayıp Kızkalesi'nde bitecek. Bütün o bölgedeki tarihi yerler geçilecek. Bu normal bir maraton değil, yani düz yolda koşulan bir yarış değil. Bazen bir dereden atlayacaklar, bazen yüksek bir tepeden geçiliyor. Kayaları tırmanıyorlar, yokuş yukarı çıkılıyor. Daha sonra yapılacak olan 15 kilometre ve 7 kilometrelik yarışmaların da başlangıcı Kızkalesi ve bütün yarışmaların bitiş yeri de yine Kızkalesi olacak. 25 Eylül sabah 07.00'de 33 kilometre ve 54 kilometrenin startları verilecek” diye konuştu.