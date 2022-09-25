Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen ‘Kilikya Ultra Maratonu' koşuldu.

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından organize edilen ve startı, Korykos Antik Kenti'nin parçası olan Kızkalesi sahilinde verilen maratonda, toplam 425 sporcu yarıştı. ‘Doğanın içinde tarihe koş' mottosuyla 5 farklı kategoride gerçekleşen maratonda tarih, doğa ve spor bir araya geldi. Yerli ve yabancı katılımcılar, Mersin'in doğal güzellikleri arasında tarihe koştu. Maratonda 7 kilometre Korykos Parkuru, 15 kilometre Elaiussa Sebaste Parkuru, 33 kilometre Kızkalesi Parkuru, 33 kilometre Kızkalesi Parkuru Takım ve 54 kilometre Kilikya Ultra Maratonu parkurları koşuldu. Maratonun 7 kilometrelik Korykos ile 15 kilometrelik Sebaste startını Kızkalesi'nde, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer verdi.

“Bu organizasyonların temel amacı Mersin'i tanıtmak”

Start verirken sporculara seslenen Başkan Seçer, “Gelecek yıl bu organizasyonu uluslararası düzeye taşıyacağız. Eksiklerimizi de görerek, çok daha güzel bir organizasyon yapacağız. Mersin'i seviyoruz, Mersin'in tanınmasını istiyoruz. Kilikya Ultra Maratonu'nda, 7'den 54 kilometreye kadar farklı parkurlar vardı. Sporcular burada gayet renkli, güzel, heyecanlı 3 gün geçirdiler. Hem bölgeyi şenlendirdiler hem de Türkiye'nin değişik illerinden gelen hatta farklı milliyetlerden gelen dostlarımız da burada bizlerle beraberdi. Buranın güzelliklerini, buranın doğasını, denizini, tarihini görüp, gittikleri yerlerde arkadaşlarına aktarsınlar istiyoruz. Bu tür organizasyonların temel amacı, Mersin'i tanıtmak” dedi.

“Festivaller ve etkinlikler bu kente yakışıyor”

Önümüzdeki günlerde birincisini gerçekleştirecekleri Kleopatra Tarsus Festivali'nden de söz eden Seçer, “Çok sayıda ülkeden, çok sayıda sanatçının, dans grubunun olacağı, çok farklı etkinliklerin olacağı muhteşem bir festivale hazırlanıyoruz. 4-5-6 Kasım'da Tarsus'a herkesi bekliyoruz. Onun öncesinde 23 Ekim'de Gençlik Festivali'ni gerçekleştireceğiz. O da birincisi olacak. Mersin'de, Kültür Park'ta Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda bir dizi etkinliklerle, gençler arkadaşlarıyla beraber olacaklar. Kente bir sinerji katacak. Üniversitelilerimiz gelecek. Zaten Mersin'in de bir üniversite kenti olması için çok çaba sarf ediyoruz. Üniversitelileri buraya gelmeye cazip kılacak imkanlar oluşturuyoruz” diye konuştu.

“Mersin halkı bize inansın, bize güvensin”

2023 yılı içerisinde de etkinliklerin devam edeceğini kaydeden Başkan Seçer, “2023 yılı içinde hem Tour of Mersin'i, hem de Uluslararası Mersin Maratonu'nun 6.'sını gerçekleştireceğiz. Mersin halkı bize güvensin, bize inansın, biz 24 saat onlar için çalışıyoruz. O şevkimizi, o inancımızı kaybettiğimiz noktada, zaten biz o koltuklarda oturmak istemeyiz. Bizim siyaset anlayışımız bu" ifadelerini kullandı.

“Mersin'e yakışan bir maraton hazırlanmış”

Maratona katılan sporculardan Doğan Can, “Buraya kulübümle birlikte geldim. Aynı zamanda koşu lideriyim. Ekibimi topladım ve bu güzel organizasyona katıldık. Gayet hoş, eğlenceli. Konserler, partiler bayağı eğlendik yani. Biraz zorlu bir parkur ama olsun biz zoru severiz. Yani sorun değil, koşacağız. Ekibime de güveniyorum" dedi.

7 kilometre koşacak olan sporculardan İpek Biçer de, “Mersin'e çok yakışan bir maraton olmuş. Hem katılım olarak hem de 2 gündür süren etkinlikler çok güzel. Bence bunu her yıl devamlı yapmamız gerekiyor, çünkü şehrimize çok yakışıyor bu tarz etkinlikler. Bizim parkurumuz çok güzel. Zaten görür görmez direkt başvurumu yaptım” diye konuştu.