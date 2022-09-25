Kilikya Ultra Maratonu'nda dereceye girenler ödüllerini aldı

Mersin Büyükşehir Belediyesince bu yıl ilk kez gerçekleştirilen ‘Kilikya Ultra Maratonu' tamamlanırken, dereceye girenler ödüllerini aldı.

Maratonun ardından gerçekleşen ödül töreninde tüm sporcuları kutlayan Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Olcay Tok, “Ben katılan tüm sporcularımıza teşekkür ediyorum. Esas olan yarışmadan ziyade, bu güzel doğa içerisinde ve tarihi yerlerimizde koşuyu bitirmekti. Hepinizi tebrik ediyorum” dedi.

“Gelecek sene daha geniş katılımlı bir organizasyon yapacağız”

3 gün süren etkinliklerin büyük bir coşku ile tamamlandığına dikkat çeken Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdal Gökayaz ise “Bizler de çok mutluyuz. 3 günlük maraton süreci çok coşkulu bir şekilde geçti. Umuyoruz ki gelecek sene daha geniş bir katılımla, daha coşkulu bir şekilde bu organizasyonu yapacağız. Katılan herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu anlamda, kazanan ve başarılı olan sporcularımızı da tebrik ediyorum” diye konuştu.

“İlk defa yapılmasına rağmen, çok profesyonelce hazırlanmıştı”

Kilikya Ultra Maratonu'nda en uzun parkur olan 54 kilometrede birin olan Şakircan Faizulloev, "Çok zor bir parkurdu. Bu parkuru uzun zamandır bekliyordum. Yokuşlar, inişler, çok hatırda kalacak olan bir parkur oldu. Organizasyon mükemmeldi, bir eksiklik bulamadım. Mersin'deki bütün yarışlara katılmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Aynı parkuru kadınlar kategorisinde birinci tamamlayan Halide Kaya ise “İlk defa yapılan bir organizasyon olmasına rağmen çok profesyonelce hazırlanmıştı. Değişik tarihi ören yerlerinden geçtik. Gerçekten çok güzeldi. Özellikle 50 kilometreden sonra yorgunluk had safhadaydı ama deniz kıyısından çok güzel yerlerden geçtik, onlara bakmaya doyamadım. Şimdi yorgunluk falan kalmadı” şeklinde konuştu.

“5 kategoride dereceye giren isimler belli oldu”

Yapılan yarışlar neticesinde 7 Kilometre Erkekler Genel Klasmanda Rıdvan Aykul 1., Fahrettin Çakay 2. ve Derya Yalgın 3. olurken, 7 Kilometre Kadınlar Genel Klasmanda Aybüke Bozkurt 1., Sinecan Uğur 2. ve Esra Uygun 3. oldu.

15 Kilometre Erkekler Genel Klasmanda Koray Het 1., Denis Kochenkov 2. ve Kaplan Can Tan 3. olurken, 15 Kilometre Kadınlar Genel Klasmanda Fatma Taş 1., Burcu Çinçin 2. ve Gülhan Gözde Koçu 3. oldu.

33 Kilometre Erkekler Genel Klasmanda Şahap Dede 1., Erdoğan Özkan 2. ve Sertaç Yazar 3. olurken, 33 Kilometre Kadınlar Genel Klasmanda Songül Berikol 1., Feride Bilir 2. ve Tuğba Hunili 3. oldu.

33 Kilometre Takımlar Yarışında Anastasia Nikolaeva-Dimitri Malichev-Mehmet Kelleözü 1., Levent Oral-Faruk Nazlı-Tuğba Budakoğlu 2. ve Evgenia Safanova- Alexsei Goroshandki-Evgeni Igoshin 3. oldu.

54 Kilometre Erkekler Genel Klasmanda Şakircan Faizulloev 1., Suat Azer 2. ve Volkan Murat Uzun 3. olurken, 54 Kilometre Kadınlar Genel Klasmanda Halide Kaya 1., Sevinç Süseli 2. ve Çağdaş Özer 3. oldu.

Dereceye giren sporculara ödülleri, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Olcay Tok, Genel Sekreter Yardımcısı Serdal Gökayaz, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Emrullah Taşkın ve Erdemli Koordinasyon Müdürü Vedat Uzunbağ tarafından takdim edildi.