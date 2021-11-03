Kilosu 40 kuruşa düşen limon dalında sarardı

Türkiye'nin limon ihtiyacının yüzde 65'dan fazlasının karşılandığı Mersin'de geçen yıl 3 TL'den dalında alıcı bulan mayer cinsi limon bu sene 40 kuruşa düşmesine rağmen talep az olunca bir çok bahçede dalında sarardı.

Ülkenin narenciye üretim merkezi konumunda yer alan Mersin'de 1,5 ay önce mayer cinsi limonun hasadı başladı. Hasadın bugünlerde bitmesi gerekirken, dış piyasadan talep olmaması, iç piyasa da da marketlerde de 3 ile 6 TL arasında satılması nedeniyle tüketimi azaldı. Geçen yıl üreticinin dalında 3 TL'den sattığı limonlar bu sene talep olmayınca 40 kuruşa kadar düştü. Bazı çiftçiler 40 kuruştan ürününü aracılara verirken, bazıları ise zarar ettiği gerekçesiyle dalında bıraktı. Normal şartlarda yeşil iken toplanan limonlar toplanmayınca bu kez dalında sarardı. 40 kuruşu alan aracıların ise toplama masrafıyla 70 kuruşa mal ettiği limonları 80 kuruştan piyasaya sürmesine rağmen çok fazla alıcı çıkmadığı aktarıldı.

1,5 ay önce mayer cinsi limonun hasadının başladığını anımsatan Erdemli ilçesine bağlı Elvanlı köyü çiftçilerinden Okan Aydın," Yalnız şuan limonumuz bu zamana kadar dalında kaldı. Dalında kalmasının sebebi limonun para etmemesi. Şuan dalında verdiğimiz şu gördüğünüz sararmış limon 40 kuruştan gidiyor. Bizim buna yaptığımız masraf, maliyetler çok yüksek. Yalnız bir markete gittiğim zaman bu gördüğünüz mayer cinsi limon 6 liradan satılıyor. Biz bu limonun ihracatının açılması, limonun para etmesi için destek bekliyoruz" dedi.

Kasım ayına girdiklerini anımsatan Aydın, "Bu limonun şu anana kadar kesiminin yapılıp bitmesi lazımdı. Limonumuz maalesef dalında kaldı. Normalde bu limon yemyeşilken kesilmeliydi, şuan ağaçta hepsi sapsarı kaldı. Para etmediği için limon dalında kaldı. Lamas, aydın, dikenli dediğimiz 'yatak' diye tabir ettiğimiz depoya alınabilen limonlarımız var, en azından onların para etmesi için bir şeylerin yapılması lazım. Biz mayer cinsi limondan para kazanamadık, hiç olmazsa 'yatak' diye tabir ettiğimiz limonumuzun değerlendirilip, üreticiye para kazandırması için girişimde bulunulabilir" diye konuştu.

Limonların bu sene beklenen talebi görmediğini aktaran dalında toplatıp satım yapan esnaflardan Murat Gündüzbay, "40 kuruşa dalında aldığımız limonu 80 kuruşa satıyoruz. Ama marketlere sorduğumuz zaman 4,5 - 5 liraya satılıyor. Yani buna bir çare bulunsun. Geçen yıl limonu 3 liraya alıyorduk, 3,5 liraya satıyorduk. Bu yıl 40 kuruşa alıyoruz, 80 kuruşa satıyoruz. Sebebi ihracat açık olmadığından. Biz buradan 80 kuruşa mal teslim ediyoruz, marketler yüksek fiyata satıyor. Onlarda biraz geri çekmiş olsa, en azından ürünler daha uygun fiyata gider" ifadelerini kullandı.