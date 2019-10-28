Kimsenin kalmadığı ev yandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde kimsenin kalmadığı evde çıkan yangın maddi hasara neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Girne Mahallesi 2011 Sokakta vefat eden Mehmet Mert'in çocuklarına kalan ve kimsenin ikamet etmediği eski yapı evde, gündüz saatlerinde dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar itfaiyeye haber verdi.

Olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi etfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

Henüz neden çıktığı belli olmayan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.