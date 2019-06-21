Kimsesiz kadının cenazesine belediye sahip çıktı

Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde vefat eden Ayşe Tur'un (54) cenazesine Mut Belediyesi sahip çıkıp defnetti.

İlçeye bağlı Kelceköy Mahallesinde engelli oğluyla birlikte fakir ve yoksul bir hayat sürdüren Ayşe Tur, kanser hastalığına yakalanınca tedavi için Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ayşe Tur, burada yapılan tüm müdahalelere hayatını kaybetti.

Ayşe Tur'un tüm cenaze masrafları Mut Belediyesi tarafından karşılandı. Tur'un cenazesi Kelceköy Mahalle Camiinde kılınan namazın ardından Kelceköy mezarlığında defnedildi.

Cenazeye katılan Mut Belediye başkanı Volkan Şeker, “Kelceköy Mahallemizde engelli oğluyla birlikte harabe bir evde fakir yaşam sürdüren Ayşe Tur isimli vatandaşımızı kanser hastalığından dolayı tedavi için Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine gönderdik. Maalesef tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Bizde Mut Belediyesi olarak cenaze masraflarını karşılayarak Kelceköy Mahalle mezarlığına defnettik. Belediye olarak görevimizi yaptık” dedi.