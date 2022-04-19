Kır Çiçekleri halter şampiyonasında önemli dereceler elde etti

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin “Kır Çiçekleri” projesi kapsamında eğitim alan spora yetenekli kız öğrenciler, Minikler Türkiye Halter Şampiyonası'nda önemli dereceler elde etti. Kır çiçeklerinden Nesrin Başaran, 48 kilogramda Türkiye şampiyonu oldu.

Şampiyonada, 48 kilogram sıkletinde koparma dalında 30, silkme dalında ise 37 olmak üzere toplamda 67 kilogramı İl Şampiyonası'nda kaldıran Nesrin Başaran, Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı. Kendi gibi il şampiyonu olan rakipleriyle teknik üzerinden yarışarak Türkiye'nin en iyi tekniğini sergileyen Başaran, koparma ile silkme hareketlerinde Türkiye şampiyonu olmayı başardı.

Hilal Havin Kutlay, 36 kilogram sıkletinde koparma dalında 16, silkme dalında ise 25 olmak üzere toplamda 41 kilogram halter kaldırarak kendi sıkletinde Türkiye ikincisi oldu.

Ecrin Sakar, 58 kilogram sıkletinde koparma dalında 26, silkme dalında 35 olmak üzere toplamda 61 kilogram halter kaldırarak Türkiye ikincisi olurken, Kır Çiçeklerinden Reyhan Opçin ise 44 kilogram sıkletinde koparma dalında 25, silkme dalında ise 29 olmak üzere toplam 54 kilogram halter kaldırdı ve Türkiye üçüncülüğünü elde etti. İlk defa şampiyonaya katılan Kır Çiçekleri, elde ettikleri başarılar ile umut verdi.

Şampiyonada MSK halter sporcusu Arda Cesim Kamar da 50 kilogram sıkletinde koparma dalında 36, silkme dalında ise 40 olmak üzere toplamda 76 kilogram halter kaldırarak Türkiye ikincisi oldu.