‘Kır Çiçekleri', Küçükler Atletizm Festivali'nde ilk üçe girdi

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin ‘Kır Çiçekleri' projesi kapsamında spor branşlarında eğitim alan küçük sporcular, 6. TAF Turkcell Küçükler Atletizm Festivalinde önemli başarılar elde etti. Toplam 153 sporcunun katıldığı festivalde, ‘Kır Çiçekleri'nin 7 sporcusu 5 farklı kategoride ilk üçe girmeyi başardı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi bünyesinde hayata geçirilen ‘Kır Çiçekleri' projesinde eğitim alan 7 küçük sporcu, Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından gerçekleştirilen 6. TAF Turkcell Küçükler Atletizm Festivaline katıldı. Nevin Yanıt Atletizm Kompleksi'nde gerçekleştirilen festivalin Küçük Kızlar kategorisine yarışan 7 sporcu, 60 metre kızlar, fırlatma topu, yüksek atlama, 800 metre yürüyüş ve ‘5x80 bayrak yarışında 5 farklı kategoride ilk üçe girmeyi başardı.

60 metre kızlar kategorisinde Gülseren Feyza Uysal birinci, Songül Karol ikinci oldu. Fırlatma topu kategorisinde birinciliği Ece Gül Kaş, ikinciliği ise Songül Karol aldı. Yüksek atlama kategorisinde ise Fatma Fesli birinci olurken, Medine Gökcül ikinciliği elde etti. 800 metre yürüyüş kategorisinde ter döken Reyhan Göktaş ikinci, Havva Ömrüm Çelik üçüncü oldu. 5x80 bayrak yarışında da Kır Çiçekleri üçüncülük elde etti.