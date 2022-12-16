Kır çiçekleri 'sanatla sporu' birleştiriyor

Mersin'de Kır Çiçekleri Sporcu Yetiştirme Merkezinde, öğrencilerin stres seviyelerinin düşürülmesi amacı ile 'El Sanatları Kursu' başlatıldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kır Çiçekleri Sporcu Yetiştirme Merkezi'nin faaliyetlerine ara vermeden devam ettiği bildirildi. Eğitim ve öğretim hayatının yanı sıra, spor alanında da başarılı olmak için mücadele eden sporcu kız öğrencileri, okul ve antrenmanlardan arta kalan zamanlarda, bu yıl başlatılan el sanatları kursuna katıldığı kaydedildi.Merkezde El Sanatları Kursu Eğitmeni Tuğba Özdere, unutulmaya yüz tutmuş olan el sanatlarını gün yüzüne çıkartarak, çocuklara bu sanatın aktarılması gerektiğini düşündüklerini ifade etti.

Özdere, "Bunun ilk ayağı olarak, çocuklarımıza keçe sanatını öğretmeye karar verdik. Islak ve iğneleme keçe olmak üzere 2 çeşit keçe yapıyoruz. Yoğunluk olarak iğneleme keçeyi kullanıyoruz. Çocuklarımız bundan objeler yapıyorlar, iğne tutmayı öğreniyorlar. Yünü tanıyorlar. Saf yünün şekil alabileceğini öğreniyorlar" dedi.

Öğrencilerin aldığı eğitimler neticesinde psikolojik olarak rahatlamaları ile birlikte, spor alanında kendilerine yardımcı olacak olan koordinasyon becerilerinin de geliştiğine dikkat çeken Özdere, "Her çocuk bu odadan yüzü gülerek çıkıyor. 'Çok mutluyum' diyor. Bir şeyi başarmış olmanın verdiği özgüvenle gidiyorlar" ifadelerini kullandı.

"Amacımız, çocuklarımızın kalbine dokunmak"

Öğrencilerine keçe ile alakalı el sanatlarını öğretmesinin ardından punch, tahta baskı ve kumaş boyama gibi unutulmaya yüz tutmuş olan diğer el sanatlarının modernize edilmiş halini de öğreteceğine dikkat çeken Özdere, "Çocuklar bunu geliştirip annelerine öğreterek, bundan bir gelir elde edeceklerini fark edecekler zaten. Her yaptıkları objenin kıymetli olduğunu, el emeğinin gerçekten bir ederi olduğunu görecekler. Kendilerinin de ona bir şey katarak, çok güzel çalışmalar ortaya çıkaracaklarını ve bundan gelir elde edeceklerine inanıyorum. Burada yapmak istediğimiz aslında çocuklarımızın kalbine dokunmaktı" diye konuştu.

Merkezde tekvando branşı kontenjanından bu yıl kalmaya başlayan Yenişehir Kocavilayet Ortaokulu öğrencisi Ekin Öztürk, el sanatlarının kendilerini rahatlattığını kaydederek, "İğneyi öyle vurmak, onun sesi rahatlatıyor bizi. Ben bu dersi çok seviyorum. Derslerimiz ve spor yoğun geçiyor. Bu da bizi bu yoğunlukların arasında rahatlatıyor" şeklinde konuştu.