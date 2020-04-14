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Kiralık araçla kablo hırsızlığı yapan 2 kişi tutuklandı

Mersin’de kiraladıkları araçla bakır elektrik kablosu hırsızlığı yaptıkları belirlenen 2 şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandıktan sonra sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Mersin'de kiraladıkları araçla bakır elektrik kablosu hırsızlığı yaptıkları belirlenen 2 şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandıktan sonra sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.


İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Çamlıyayla ilçesi Belçınar Mahallesi'nde trafodan bakır elektrik kablosu hırsızlığı ile ilgili çalışma başlatan jandarma ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarından şüphelilere ait aracı tespit etti. Yapılan araştırmada aracın kiralık olduğunu ve halen aynı kişilerce Adana'da kullanıldığını belirleyen ekipler,


Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle de irtibata geçerek 2 şüpheliyi kablo hırsızlığı yaptıkları sırada suçüstü yakaladı. Zanlıların kiraladıkları araç içerisinde yapılan aramada ise 208 metre


çalıntı kablo ele geçirildi.


İki şüpheli, Adana'da sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

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