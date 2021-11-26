Kırık cep telefonla akıl almaz dolandırıcılık

Mersin'de elinde bulundurduğu kırık cep telefonuyla birçok vatandaşı dolandırdığı iddia edilen 1 kişi, polisin titiz çalışması sonucunda yakalandı. Şahsın elindeki kırık telefonla bilerek kendisine otomobil çarptırdığı, ardından "telefonumu kırdın" diyerek vatandaşlardan zorla para aldığı tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Yandol Büro Amirliğine müracaatta bulunan 67 yaşındaki E.S.K., özel aracıyla seyir halindeyken yol kenarındaki bir erkek şahsa aynasının çarptığını, ardından durarak yanına gittiğini, şahsın çarpmanın etkisiyle cep telefonunun yere düşüp kırıldığını ve zararının karşılanmasını istediğini belirtti. Bunun üzerine şahsa 800 lira verdiğini kaydeden müşteki, bunun bir dolandırıcılık olabileceğini düşünerek emniyete geldiğini ifade etti.

Şikayet üzerine bölgedeki tüm güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelinin daha öncede benzer suçlardan birçok suç kaydı bulunan A.M. olduğunu tespit etti. Kamera incelemesinde şüphelinin kasıtlı olarak müştekinin aracına çarptığı ve öncesinde camı kırık cep telefonunu yere atarak camının kırıldığı izlenimi verdiği, ayrıca yine aynı yöntemle Ş.K. isimli şahsı da dolandırmaya çalıştığı belirlendi.

Bunun üzerine şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan ekipler, Antalya'da yaptığı operasyonla şahsı gözaltına aldı.

Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.