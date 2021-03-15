"Kırılgan İmge" sergisi açıldı

Mersin'in merkez Yenişehir ilçe Belediyesi tarafından Ahmet Yeşil Sanat Galerisi'nde hazırlanan Kırılgan İmge Güncel Sanat Sergisi açıldı. Yenişehir Belediyesi, 3 ay önce açtığı sanat galerilerinde 90 sanatçının 230 eserini sergileyerek, pandemi kuralları dâhilinde 2 bin ziyaretçiyi ağırladı.

Yenişehir Belediyesi, sanat galerilerinde sanatçıları sanatseverlerle buluşturmaya devam ediyor. Resim, heykel, video, enstalasyon ve performans gibi güncel sanat medyumlarından oluşan Kırılgan İmge sergisi kapılarını açtı. Sergiye, kadınlara yönelik şiddete ve cinsiyet eşitsizliğine karşı farklı bakış açılarıyla çeşitli yorumlar getiren 22 sanatçı, 50 eserle katıldı. Serginin açlıışına,Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ve KKTC Mersin Başkonsolosu Zelihe Mendeli de katıldı. Sanat galerilerinin açıldığı günden bu yana boş kalmadığına dikkat çeken Başkan Abdullah Özyiğit, “Kırılgan İmge Sergisi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliklerimiz kapsamında düzenlediğimiz kadına şiddeti ve kadının ötekileştirilmesi unsurlarını taşıyan 22 sanatçının 50 kadar eserini barındırıyor. Ahmet Yeşil'in ‘Yer, zaman ve mekan' sergisi ve Frekans A sergisinden sonra bu bizim galerilerimizdeki üçüncü sergimiz. Bu sergimizden çok daha farklı bir etkileşim aldığımı söyleyebilirim. Mersinli ve Yenişehirli hemşehrilerimi buraya davet ediyorum” dedi.

“Sergiden çok etkilendim”

Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezinin pandemiye rağmen sanatsal faaliyetlerle çok aktif rol oynadığını ifade eden ve Başkan Abdullah Özyiğit'e teşekkür eden Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, “Sergide gerçekten çok güzel eserler var. Özgün eserler var. Çok güzel. Çalışma yapan arkadaşlarımızın da yaptıkları çalışmalarla ilgili değerlendirmelerini aldık. İnsan zekâsı çok muazzam gerçekten. İnsan zekasının sanata yansıması çok anlamlı. Çok etkilendiğimi söyleyebilirim bu sergiden. Atatürk Kültür Merkezi Yenişehir Belediyemizin uhdesinde. Son zamanlarda pandemiye rağmen sanatsal faaliyetlerde çok aktif rol oynayan bir yer. Fiziki koşullar açısından da son derece uygun bir yer. Umut ediyoruz ki pandemi sona erer ve burada çok daha güzel etkinlikler olur. Abdullah Başkana da bu anlamda teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ise “8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününün bir bayram havasında kutlanması gerekirken maalesef cinsiyet eşitliği konusunda Türkiye'nin dünya sıralamasında geride olduğunu biliyoruz. İnşallah, umarım yakın gelecekte Türkiye'de güzel günler olacaktır, aydınlık günler olacaktır. Yenişehir Belediyesi'nin Kırılgan İmge sergisine destek vermesi takdire değer. Sanatçıların da ellerine sağlık" şeklinde konuştu.

Sanatseverler, kadına yönelik şiddete ve cinsiyet eşitsizliğine karşı farkındalık oluşturan birbirinden güzel eserlerin yer aldığı sergiyi 9 Nisan tarihine kadar ziyaret edebilecek.